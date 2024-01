Summers: Probíhá uvolňování i bez poklesu sazeb, přechodnost inflace jde ruku v ruce s politikou předpokládající opak

Lawrence H. Summers diskutoval na Bloombergu o tom, jak se nakonec vyvíjí inflační příběh posledních let. Na jeho počátku se totiž ozývala řada hlasů, které tvrdily, že inflace je pouze přechodnou záležitostí, a tudíž není třeba přikročit k razantnímu utahování monetární politiky. Sem podle Bloombergu patřil například Paul Krugman, Summers naopak varoval před inflačními tlaky a volal po utaženější monetární politice. Nyní přitom míní, že výsledek nakonec má něco z obou stran.



Podle ekonoma se nakonec ukazuje, že inflace je skutečně přechodné povahy. Na stranu druhou ale její vývoj ovlivňuje to, že monetární politika byla nakonec utažena výrazně více, než doporučovali ekonomové jako Krugman. Summers se tak domnívá, že ve výsledku se nedá jednoznačně říci, kdo měl pravdu. K tomu dodal, že bezesporu hrály velkou roli faktory na nabídkové straně ekonomiky včetně úzkých hrdel ve výrobních vertikálách. On sám nesouhlasil s těmi, kteří pasovali Spojené státy na zemi s 8% inflací, protože bylo zřejmé, že ji na těchto úrovních drží právě přechodné faktory tohoto typu.







Summers si ale podle svých slov stále není jistý ani tím, že Spojené státy jsou zemí 2% inflace. Poukázal v této souvislosti na 5,5% růst mezd a trh práce, který je podle něj stále napjatý. Ekonom se také domnívá, že jisté není ani hladké přistání, i když je jedním z možných scénářů. Tvrdé přistání v roce 2023 nepřišlo, podle Summerse to může souviset i s tím, že neutrální sazby zřejmě šly nahoru. Zvyšování sazeb centrální bankou tak nepůsobilo tolik kontrakčně, jak by se mohlo zdát – poměr sazeb k neutrálním sazbám nebyl tak vysoko. K tomu může být citlivost ekonomiky na sazby celkově nižší.



„Můžeme dosáhnout hladkého přistání, jeho pravděpodobnost je určitě vyšší než před šesti měsíci,“ řekl ekonom. Trhy ale podle něj dávají zřejmě velkou pravděpodobnost i dalšímu výraznému poklesu inflace. K tomu Summers poukázal na opětovné uvolňování finančních podmínek, které je mimo jiné dáno růstem cen akcií. V ekonomice tedy probíhá uvolňování i bez toho, aby k němu přikročila centrální banka.



Na Bloombergu hovořila také Lael Brainard, která mimo jiné působila ve vedení Fedu. Podle ní je potěšující, jak moc inflace doposud klesla, předčila tím i řadu optimistických predikcí. K tomu se růst drží na slušných úrovních a nepotvrdil se tak konsenzus z počátku loňského roku, podle kterého měla být na pokles inflace potřeba recese a znatelný růst nezaměstnanosti.







Zdroj: Bloomberg