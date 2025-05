Italská banka UniCredit soudně napadne podmínky převzetí konkurenční Banco BPM

Italská bankovní skupina UniCredit bude soudní cestou bojovat proti podmínkám, které vláda stanovila pro schválení její nabídky na koupi konkurenční Banco BPM za více než deset miliard eur (249 miliard Kč). UniCredit se proti rozhodnutí vlády odvolá ke správnímu soudu v regionu Lazio a zároveň podpoří Evropskou komisi (EK) v přezkumu takzvané zlaté pravomoci a jejího uplatňování italskou vládou. Banka to uvedla v tiskové zprávě.



Takzvaná zlatá pravomoc v Itálii označuje zvláštní pravomoci vlády zasahovat do transakcí týkajících se firem působících ve strategicky důležitých odvětvích. Pravomoc umožňuje vládě schvalovat transakce, stanovovat podmínky, případně je vetovat.



Banka reaguje na rozhodnutí Říma z minulého měsíce, které stanovilo několik omezení, jež by UniCredit musela splnit, pokud chce akvizici dokončit. UniCredit tyto podmínky kritizovala jako nejasné a potenciálně nezákonné a uvedla, že by mohly omezit její schopnost obezřetně řídit sloučený subjekt.



Italský regulační úřad Consob tento týden nabídku pozastavil na 30 dní, což dává bance UniCredit více času se s požadavky vypořádat, uvedla agentura Bloomberg. Šéf UniCredit Andrea Orcel mezitím zahájil jednání s vládou, aby si vyjasnili, co po něm chce, dodala agentura.



Skupina dnes také uvedla, že se vzdává ustanovení ve své nabídce, které jí umožňovalo odstoupit poté, co Banco BPM dokončila akvizici správce fondů Anima Holding za vyšší cenu, než se předpokládalo.



BPM podala nabídku na koupi společnosti Anima těsně předtím, než UniCredit koupila její akcie, a podařilo se jí získat souhlas akcionářů a dotáhnout transakci do konce, připomněla agentura Reuters.



Německý antimonopolní úřad v dubnu skupině UniCredit povolil zvýšit podíl v německém konkurentovi na téměř 30 procent. Podobné povolení firma UniCredit už minulý měsíc získala od Evropské centrální banky (ECB).



Postupné zvyšování podílu UniCredit v podněcuje spekulace o úplném převzetí německé banky. Italská banka nicméně loni v prosinci zdůraznila, že zvyšování podílu by mělo být v současné době považováno jen za investici. Ještě v listopadu přitom šéf Orcel otevřeně usiloval o fúzi nebo akvizici.



Mezi vedením bank se uskutečnila i jednání, která však neměla jasný závěr. Vyhlídky na možné převzetí navíc dlouhodobě narážejí na odpor německých politických představitelů a odborů. Návrhu na spojení nebylo nakloněno ani vedení německé banky.