Colt CZ koupil práva na výrobu granátometu od General Dynamics z USA

Česká zbrojařská skupina Colt CZ koupila práva duševního vlastnictví k automatickému granátometu Mk 47 od americké skupiny . V tiskové zprávě dnes Colt CZ uvedl, že zbraň doplní nabídku skupiny. Cenu za práva Colt nezveřejnil. Granátomet Mk 47 se využívá například na lehkých pěchotních vozidlech, ale je přenosný a vojáci ho mohou používat i na stativu.



Colt CZ Group získala práva k Mk 47 40mm Advanced Lightweight Grenade Launcher, včetně systému řízení palby, prostřednictvím své dceřiné společnosti Colt od firmy Ordnance and Tactical Systems. "Tato akvizice rozšiřuje nabídku Colt CZ Group do segmentu větších a sofistikovanějších zbraňových systémů a platforem obsluhovaných posádkou," sdělil prezident a předseda představenstva skupiny Colt CZ Jan Drahota. "Akvizice také vhodně doplní úsilí naší dceřiné společnosti swissAA ve výrobě 40mm granátů," doplnil.



"Colt už v minulosti vyráběl zbraně obsluhované posádkou a 40mm ruční granátomety. Začlenění Mk 47 a systému řízení palby do skupiny Colt CZ umožní našemu zkušenému konstrukčnímu a provoznímu týmu rozšířit své schopnosti pro požadavky vojáka budoucnosti," uvedl generální ředitel Colt CZ Group North America a člen představenstva Colt CZ Group Dennis Veilleux.



Mk 47 je lehký 40mm automatický granátomet s integrovaným systémem řízení palby, který je schopný fungovat jako standardní automatický granátomet nebo využívat schopnost programovatelného výbuchu v určené výšce. Je možné ho namontovat na třínohé stativy, vozidla, letadla i plavidla.



Holding Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Podíl zhruba 76 procent vlastní holding Česká zbrojovka Partners SE a zbylý podíl tvoří veřejně obchodované akcie. je skupina z USA, která se zabývá výrobou bojových vozidel i plavidel, zbraní a zbraňových systémů, ale také například civilních letadel.



Holding Colt CZ vykázal za tři loňská čtvrtletí výnosy 9,9 miliardy korun. Meziročně byly nižší o tři procenta, a to kvůli poklesu prodeje zbraní nebo dopadům přepočtu z cizích měn. Čistý zisk zbrojařské skupiny upravený o mimořádné položky dosáhl od ledna do září 1,5 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 1,5 procenta.