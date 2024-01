David Autor: Lidé by neměli spoléhat na to, že umělá inteligence bude řešit jejich problémy

Nové technologie mívají potenciál pro zvýšení ekonomického růstu, ale ne vždy se tento potenciál změní v realitu. Ukázkou je například období rozvoje počítačů, během něhož byl růst spíše zklamáním. Pro Bloomberg to uvedl David Autor z MIT, podle kterého umělá inteligence může mít své přínosy, ale stejně tak může být podle experta rovněž zneužívána. Její odhadované celkové přínosy tak musí odrážet i tuto skutečnost.



Autor se domnívá, že dosavadní rozvoj počítačových technologií přispíval k příjmové nerovnosti. Na jednu stranu totiž pomáhal zvýšit efektivitu některých dobře placených míst, na stranu druhou se moc neprojevoval na efektivitě zaměstnanců s nižšími příjmy. Umělá inteligence má podle experta potenciál fungovat rozdílným způsobem. K tomu by mohla zvýšit dostupnost některých služeb, které nyní poskytují odborníci s vysokými platy. Příkladem mohou být některé části zdravotní péče či vzdělávání.



Expert míní, že lidé by neměli spoléhat na to, že umělá inteligence bude řešit jejich problémy. K tomu připomněl, že nové technologie se dají i zneužívat a za příklad uvedl jadernou energii, kterou lze používat pro výrobu elektrické energie, ale také pro výrobu zbraní. A třeba Severní Korea nemá jedinou jadernou elektrárnu, ale „hodně útočných zbraní“. Naopak Japonsko nemá jedinou jadernou zbraň, ale vlastní velký počet elektráren.



Uvedené srovnání platí podle Autora i o umělé inteligenci, kterou bude možné používat pro dobré účely, ale také ji půjde zneužít. Při jejím používání je pak nutné vyvarovat se toho, aby byla brána jako konečný zdroj znalostí a jako konečná autorita v oboru. Stále to bude jen poradce. S tím souvisí téma regulace. Ta v některých oblastech funguje dobře, ale umělá inteligence se týká i úplně nových témat, jako jsou například práva filmových herců, scénáristů a podobně. Dosavadní systém přitom nebyl nastaven na to, že začne být používána tato nová technologie a dochází tak k jeho přenastavení, což ukazuje právě jednání a dohody v oblasti filmu a zábavy.



Vláda má podle experta velký prostor pro intervence v oblasti odvětví, jakými jsou zdravotní péče a vzdělávání. Tedy tam, kde vládní výdaje tvoří velkou část financování a stát má tudíž páky na to ovlivnit používání umělé inteligence. Tuto technologii zde přitom podle Autora lze využít k rozšíření přístupu ke službám, ale ne vždy je to jednoduché. Vláda tak má prostor nejen na straně regulace a omezování negativních dopadů a zneužívání umělé inteligence, ale také tam, kde je třeba přemýšlet a snažit se prosadit co nejlepší využívání této technologie.



Zdroj: Bloomberg