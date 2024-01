Na zavedení eura je ještě brzy, Boeing 737 MAX opět odstaven a futures jsou v červeném

Česká republika letos pravděpodobně po dlouhé době splní první tři tzv. maastrichtská kritéria pro zavedení eura, ale na zavedení společné evropské měny je ještě brzy, shodli se premiér Jurečka i viceguvernérka ČNB Zamrazilová. Letecké společnosti od USA po Turecko odstavují letouny 737 MAX 9 z provozu poté, co se za letu poškodila část trupu nového letadla tohoto typu a evropské futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,0 %.

Česká republika letos pravděpodobně po dlouhé době splní první tři tzv. maastrichtská kritéria pro zavedení eura, řekl v dnešním debatním pořadu České televize Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj rozhodnutí o případném přijetí evropské měny musí předcházet dlouhá odborná diskuse, přičemž v současnosti není na vstup do eurozóny ve vládní koalici shoda. Připustil ale, že by koalice letos mohla jednat o ustavení vládního koordinátora pro přijetí eura.



Viceguvernérka České národní banky (ČNB) Eva Zamrazilová míní, že rozhodnutí o přijetí eura musí předcházet širší politická shoda. Byla by chyba, kdyby jedna vláda přistoupení k euru, které potrvá roky, prosadila a další vláda by tento proces zastavila. Zamrazilová to dnes řekla v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. "Ten proces by se asi nestihl v jednom období vůbec a myslím, že by bylo špatné jak ekonomicky, tak politicky, kdyby prostě zase na sílu někdy některá vláda ten vstup zahájila a potom ho po několika letech vláda další zastavila," uvedla. K otázce tempa snižování sazeb uvedla, že bude záležet na vývoji spotřebitelské inflace.



Česká spořitelna oznámila, že tento týden sníží úrokovou sazbu u hypoték až na 5,59 %/rok u hypoték s 5-letou fixací.



Špatně vyvrtané otvory a uvolněné šrouby přispěly k tomu, že se část trupu během letu zbrusu nového letadla 737 Max 9 vymrštila do vzduchu, takže vyděšení cestující byli vystaveni díře v kabině ve výšce 4 900 metrů. Následují odstávky tohoto letounu napříč leteckými společnostmi od USA až po Turecko.

Obchodníci sázející na oživení amerických dluhopisů v roce 2024 nejsou nedávným poklesem znepokojeni a vidí ho jako šanci, než Federální rezervní systém začne snižovat úrokové sazby. V pátek ceny dluhopisů klesly poté, co ministerstvo práce oznámilo, že růst pracovních míst minulý měsíc nečekaně zrychlil.



Vedoucí představitelé Kongresu USA oznámili dohodu o výdajích pro aktuální fiskální rok. Dohoda stanovila výdajový strop na 1,59 bilionu dolarů. Rozpočtové výbory v obou komorách tak mohou začít vyjednávat o podrobných výdajích, když mají nyní celkový limit pro částku, kterou mohou utratit.