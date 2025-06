Technologičtí giganti sází na jádro, "vlastní" elektrárnu už má i Meta

Pokrok bez dostupné energie není možný a technologičtí giganti jsou si toho vědomi. , Meta, a další firmy zabývající se umělou inteligencí řeší, jak dosáhnou energetické soběstačnosti a kupují produkci elektráren na roky dopředu. Jak nového trendu využít a co si o jádru myslí ?

Meta se nově dohodla s energetickou společností Constellation Energy na prodeji elektřiny z jaderné elektrárny ve státě Illinois. Obchod by měl spustit další investice do elektrárny, kde by mohl vyrůst nový blok k uspokojení stále rostoucí poptávky po energiích pramenící z provozu AI.

Mateřská společnost , Instagramu a WhatsAppu podepsala s Constellation Energy dvacetiletý kontrakt, který by měl vejít v platnost v polovině roku 2027, kdy vyprší státní podpora, která udržuje elektrárnu v provozu. Nicméně konkrétní podoba smlouvy zatím není jasná.

Akcie Constellation Energy reagovaly na zprávu nárůstem o téměř 12 procent již před začátkem úterního obchodování. Od počátku roku cena akcií energetické společnosti vzrostla o 47 procent, na pětiletém horizontu přidala přes 700 procent.

Krok Mety zřetelně ukazuje, že poptávka po elektřině ze strany technologických společností je obrovská. Firmy volí elektřinu z jaderných elektráren zejména kvůli nepřetržité a stabilní zásobě a minimálnímu vlivu na životní prostředí.

V rámci dohody by měl největší provozovatel jaderných elektráren v USA do Illinoiského provozu investovat nemalé prostředky. Cílem je navýšit výkon elektrárny a postavit druhý reaktor.

„Jednání z Metou a dalšími firmami jsou z našeho pohledu logická a v plném proudu,“ řekl Joe Dominguez, ředitel Constellation Energy, a dodal, že s firmami řeší výstavbu nové generace energetické infrastruktury.

Ze strany Mety se jedná zatím o největší obchod tykající se energií. Firma se čím dál více zajímá o jadernou energii, která by měla pohánět její technologický pokrok. Už v prosinci Meta oznámila, že hledá návrhy na reaktory, které by byly schopné dodávat až čtyři gigawatty – to je zhruba dvojnásobek výkonu Temelína.

V případě firmy Constellation Energy se ale nejedná o první dohodu s velkou technologickou společností. Minulý rok se firma zavázala investovat přes 1,5 miliardy dolarů do elektrárny v Pensylvánii, jejíž výkon bude odebírat .

I přes poptávku technologických gigantů ale některé energetické společnosti s investicemi do jadrné energie váhají. Důvodem je zejména projekt Vogtle firmy Southern Co., který byl dokončen roky po zamýšleném termínu a stál téměř dvakrát tolik, než se čekalo.

Podle investiční banky je sektor jaderné energie od katastrofy ve Fukušimě v roce 2011 silně podinvestován. Banka však věří, že přichází období, kdy si vlády a nyní i firmy uvědomují klíčovou roli jaderné energetiky.

V posledních čtyřech letech se ale narativ začíná obracet. I přes nervozitu firem se do jaderné energetiky investuje více než v minulosti. Před rokem 2020 rostly investice do sektoru o pouhé jedno procento ročně, nyní podle rostou o 14 procent.

Těžit by z rostoucího trendu v jaderné energetice, na kterém se podílí i vzestup AI, mohla podle investiční banky například firma , která je jedním z největších těžařů uranu. Akcie firmy od začátku letošního roku přidaly přes patnáct procent a obchodují se kolem 60 dolarů za kus.

Zajímavou alternativu může představovat také výrobce energetické infrastruktury Vernova. Společnost disponuje návrhem malého modulárního reaktoru, který byl schválen k výstavbě v kanadském Ontariu. Akciím Vernova se v letošním roce daří, jejich cena vyrostla o téměř o polovinu a dostala se těsně pod hranici 500 dolarů za kus.



