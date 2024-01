Reuters: Internetová sociální síť Reddit hodlá v březnu vstoupit na burzu

Internetová sociální síť Reddit hodlá v březnu vstoupit na akciovou burzu. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku. Firma Reddit podle zdrojů hodlá v rámci primární veřejné nabídky (IPO) prodat zhruba deset procent svých akcií. Šlo by o první primární veřejnou nabídku akcií velké internetové sociální platformy od roku 2019, kdy na burzu vstoupila síť Pinterest, píše Reuters.



Společnost Reddit byla při navýšení kapitálu v roce 2021 ohodnocena na zhruba deset miliard dolarů (téměř 230 miliard Kč). Firma, kterou v roce 2005 založili vývojář Steve Huffman a podnikatel Alexis Ohania, získává peníze zejména z reklamy. Nabízí rovněž uživatelům prémiové členství za 5,99 dolaru měsíčně.



Společnost Reddit je zatím ztrátová, což připisuje mimo jiné investicím do svého rozvoje. Podle prosincové zprávy serveru The Information by měly loňském příjmy firmy Reddit z reklamy překročit 800 milionů dolarů. To by odpovídalo meziročnímu nárůstu o více než 20 procent.



Akcie velkých podniků působících v oblasti sociálních médií v uplynulém roce výrazně posilovaly. Například cena akcií firmy Meta Platforms, která je provozovatelem sociálních sítí a Instagram či komunikační služby WhatsApp, se za posledních 12 měsíců více než ztrojnásobila, napsala agentura Reuters.