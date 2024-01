Ceny plynu i LNG zůstanou letos relativně nízké, odhaduje Wood Mackenzie

Globální ceny plynu i zkapalněného zemního plynu (LNG) zůstanou v letošním roce relativně nízké. Poptávku totiž bude tlumit vysoká úroveň zásob v Evropě a v Asii, stejně jako mírná zima na severní polokouli. Ve svém výhledu to uvedla poradenská společnost Wood Mackenzie.



"Globální růst dodávek LNG zůstane omezen na úrovni 14 milionů tun. Poptávka po LNG v Asii je však stále slabá a konkurence a soupeření o LNG se pravděpodobně nezvýší," uvedl viceprezident společnosti Wood Mackenzie Massimo Di Odoardo. Ve firmě má na starosti výzkum trhu s plynem.



Ceny LNG loni klesly o 58 procent a dostaly se mírně pod 12 USD (273 Kč) za milion britských termálních jednotek (mmBtu). V prvních dvou týdnech ledna pokračovaly v poklesu a pohybovaly se těsně nad deseti dolary, což je nejnižší úroveň od loňského června.



V Evropě ceny plynu za poslední tři měsíce klesly o 45 procent na deset dolarů za mmBtu. Wood Mackenzie očekává, že nálada na trhu s plynem zůstane zatím nakloněna spíše dalšímu poklesu.



Loni se poptávka po plynu v Evropě snížila o sedm procent. Hlavní příčinou bylo mírné počasí, které snížilo spotřebu.



"Normální dynamika počasí a případné oživení ekonomiky by poptávku podpořily, nicméně vzhledem k nárůstu dodávek obnovitelné elektřiny o více než 100 terrawatthodin a pokračujícímu obnovení výroby z jádra ve Francii zůstane poptávka po plynu v Evropě přinejlepším stabilní," citovala ze zprávy Wood Mackenzie agentura Reuters.



V Asii by poptávka po LNG v letošním roce mohla vzrůst o pět procent, což by znamenalo o 12,5 milionu tun. Zůstane ale o tři miliony tun nižší než v roce 2021. Loni se poptávka zvýšila o dvě procenta. V Číně, která je největším světovým dovozcem LNG, by se letos mohl dovoz LNG zvýšit o pět procent.



V případě uzavírání smluv na dodávky LNG Di Odoardo očekává, že aktivita bude v letošním roce mírnější ve srovnání s obrovským počtem smluv uzavřených v letech 2021 až 2023. Důležití hráči podle očekávání společnosti Wood Mackenzie budou letos vybíravější, když v letech 2022 a 2023 podepsali smlouvy na dodávky 72 milionů tun ročně.



Spojené státy nyní dodávají LNG do Evropy a do Asie. Stále více se ale zaměřují na Evropu, zejména kvůli tomu, že region přišel o velkou část dodávek ruského plynu po invazi ruských vojsk na Ukrajinu před dvěma lety. Evropská unie pak totiž plyn z Ruska začala ještě více odmítat.



Zpráva rovněž upozornila, že letos by mělo být uvedeno do provozu 60 plavidel na přepravu LNG. Globální trh s přepravou LNG by se tak mohl potýkat s nadměrnou nabídkou.