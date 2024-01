Akcie si po včerejšku spravují chuť. Dluhopisy jsou opatrnější

Zatímco včera dostaly hlavní trhy několik zásahů a klesly, dnes se karta na první pohled obrací a na hlavních akciových indexech sledujeme nárůst. S&P500 přidává 0,4 pct, Nasdaq roste o 0,9 pct, DAX a AEX sílí o 0,8 pct a CAC40 stoupá o více než procento.

Stále platí, že za klíčovou podporu považujeme odolnost sázek na rychlý pokles sazeb Fedu. Naproti tomu se ale sázky neprojevují plošně. Dluhopisy měly také tendenci se vracet, ale nevydrželo jim to dlouho. Výnosy odpoledne převážně stoupají a redukují intradenní pokles. Eurodolar se opět stáčí dolů a obchoduje se u 1,0860.

Co se týče dat, filadelfský průzkum naznačil zrychlení poklesu aktivity průmyslu v oblasti. Podobně jako průzkum z oblasti New Yorku (který dopadl ještě daleko hůř) však nechává investory v klidu. Vedle toho se hodně dolů dostaly počty nových žadatelů o dávky v nezaměstnanosti. 187 tisíc je číslo, které signalizuje utažený trh práce, kvůli kterému se Fedu nebude chtít s uvolňováním měnové politiky spěchat. Dluhopisy či dolar to zaregistrovaly, akcie hledí jinam.

Koruna zvládla vybrat včerejší ztráty, ale pak se znovu dostává pod tlak. Vůči euru se obchoduje na 24,78 a opět slábne také k dolaru. Domácí zprávy do hry nezasahují.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:35 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7860 0.1622 24.7960 24.7113 CZK/USD 22.8180 0.3585 22.8345 22.6845 HUF/EUR 381.6859 0.3413 382.7315 379.8911 PLN/EUR 4.3968 0.0442 4.4104 4.3942

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7785 -0.2262 7.8108 7.7687 JPY/EUR 160.8150 -0.2206 161.2300 160.6466 JPY/USD 148.0525 -0.0456 148.3010 147.6560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8563 -0.2266 0.8593 0.8562 CHF/EUR 0.9432 0.2061 0.9435 0.9406 NOK/EUR 11.4357 -0.1158 11.4674 11.4209 SEK/EUR 11.3755 0.0542 11.3974 11.3518 USD/EUR 1.0862 -0.1732 1.0907 1.0850

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5234 -0.1704 1.5321 1.5210 CAD/USD 1.3494 -0.0807 1.3523 1.3481