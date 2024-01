Víkendář: Na vrcholu humbuku umělé inteligence, potenciál ale má

Mustafa Suleyman, který založil společnosti DeepMind a Inflection AI, hovořil na CNBC v přenosu z Davosu o tom, že o umělé inteligenci se nyní hovoří úplně všude a řada společností tvrdí, jak tuto technologii využívá. On sám se přitom domnívá, že jde o nejvýznamnější technologii této doby. Očekávání jsou ale nastavena velmi vysoko a v tuto chvíli se možná pohybujeme na vrcholu všeho „humbuku“, který se kolem umělé inteligence točí.



Suleyman hovořil o tom, že lidská inteligence vytvořila řadu hodnotných věcí a z tohoto pohledu má tedy umělá inteligence (AI) skutečně velký potenciál včetně úvah nad dostupnými informacemi a schopnosti predikovat budoucnost. Bude ale AI technologií, kterou v bude v podstatné míře využívat dlouhá řada firem? Nebo tu bude spíše užší skupina specializovaných společností? Expert v odpovědi poukázal na to, že mnoho firem používá cloudové služby od . Takový přístup k datům už je tedy zabudován v systému. AI pak má potenciál ještě zvýšit efektivitu podniků, a tudíž generovat úspory v nákladech.



Úsporami ale potenciál umělé inteligence nekončí. Podle experta dokáže „dělat věci, které software nikdy předtím neuměl.“ Mimo jiné se totiž chová mnohem více jako člověk, a ne jako tradiční databáze, u kterých platilo, že „z nich dostanete pouze to, co do nich vložíte.“ Bude tedy AI nahrazovat ve firmách člověka? Suleyman odpověděl, že v kratším období bude tato technologie zvyšovat produktivitu a efektivitu zaměstnanců. Její dopad v delším období je ale otevřenou otázkou.



Expert v rozhovoru poukázal na to, že řada lidí si nyní nemůže z finančního hlediska dovolit psychoterapeuta, finančního poradce či řadu jiných služeb. Umělá inteligence by v tomto ohledu mohla pomoci s nabídkou levnějších služeb, které by tak nebyly dostupné pouze movitějším lidem. Zatím se přitom u ní klade důraz zejména na IQ, ale důležitý bude i rozvoj její emoční inteligence, tedy EQ.



CNBC v souvislosti s umělou inteligencí také poukázala na to, že v rozhovoru, který se uskutečnil před rokem, zakladatel Breyer Capital Jim Breyer tvrdil, že NVIDIA je podceňovanou sázkou na umělou inteligenci. V aktuálním rozhovoru se investor ohledně této společnosti opět vyjadřoval pochvalně. Líbí se mu mimo jiné to, jak spravuje své dodavatelské řetězce a software, kterým jsou „obaleny“ její čipy. Pokud se pak nyní nějaká firma chce vážně zabývat umělou inteligencí, podle Breyera „potřebuje společnost NVIDIA“. K tomu ale dodal, že věří i AMD.



Podle investora by se tedy k sedmičce nejpopulárnějších technologických akcií na trhu mělo přidat rovněž AMD. K tomu dodal, že v těchto firmách jsou nyní největší technologičtí odborníci. A expert odhaduje, že zhruba 1 bilion dolarů z kapitalizace souvisí přímo s umělou inteligencí a službami, které by tato společnost díky ní mohla nabízet.



Zdroj: CNBC