Víkendář: Rattner o nerealistickém poklesu sazeb, akciích a ekonomice

Inflace určitě klesá rychleji, než se čekalo, ale ještě není u 2 %. Mzdy přitom rostou přibližně o 4 % a kdyby růst produktivity dosahoval zhruba 1 %, implikovalo by to inflaci kolem 3 %. Pro Bloomberg to uvedl Steve Rattner, který stojí v čele společnosti Willett Advisors. Uvedené počty tak podle něj budí otázku, jak rychle bude inflace klesat ze současných úrovní kolem 3 % dál k 2 %. Co si ekonom myslí o dalším vývoji monetární politiky a amerického hospodářství?



Americká centrální banka podle experta již nebude zvyšovat sazby. Bude pro ni ale s ohledem na danou situaci těžké sazby snižovat. Trhy přitom počítají, že sazby půjdou dolů už letos. „Pokles sazeb o 1 – 1,5 procentního bodu se nám zdá dost nerealistický,“ uvedl Rattner. Je tak podle něj namístě uvažovat o chování trhů v případě, že skutečně nastane velký rozdíl mezi jejich očekáváním a realitou.



Rattner hovořil o tom, že minulý rok nečekal od akciových trhů žádné pěkné výsledky kvůli rostoucím sazbám. Skutečný vývoj jej tak překvapil, do značné míry ho ale táhly akcie největších technologických firem. Nyní je ekonom ohledně akcií „opatrně optimistický“, mimo jiné díky tomu, že Fed už pravděpodobně sazby zvedat nebude. Rattner ale také připomněl, že některé sektory výrazně posílily už minulý rok.



Ekonom uvedl, že zisky obchodovaných firem by v USA měly letos mírně růst, valuační násobky se drží stále vysoko, ale celkově v něm situace na trhu obavy nebudí. V některých částech hospodářství se přitom objevují známky určitého ochlazení, patří sem mimo jiné maloobchodní tržby, trh práce, míra úspor a podobně. Samo o sobě to neznamená recesi, ale na druhou stranu podle ekonoma platí, že ta je většinou rozpoznána až ve chvíli, kdy již nějakou dobu probíhá.



Podle ekonoma bude trvat tlak na růst mezd, ale neroztočí se mzdová inflační spirála. Fed má totiž pod kontrolou inflační očekávání. Nicméně růst mezd v rozmezí 4 – 5 % by mohl implikovat inflaci blízko 3 % tak, jak bylo zmíněno v úvodu. Pak je podle experta otázka, jak by se Fed zachoval, protože někteří členové jeho vedení čekají pokles inflace k 2 %. Nejpravděpodobnější je podle Rattnera „pozdržení poklesu sazeb“.



K vývoji na akciích ještě expert dodal, že když byly v minulosti valuační násobky tak vysoko jako nyní, následná pěti až desetiletá návratnost akcií byla „pozitivní, ale nízká, držela se na nízkých jednociferných číslech.“ Kvůli růstu sazeb a výnosů vládních a korporátních dluhopisů pak mají akcie nyní i výraznou konkurenci právě v těchto cenných papírech.



Ekonom na závěr hovořil také tom, že do Spojených států přijde ročně legálně z Číny asi 1 milion lidí. Podle něj přitom při současné míře porodnosti Spojené státy potřebují asi 4 miliony imigrantů ročně. „Nebudou nám brát práci, potřebujeme je, máme nezaměstnanost 3,7 %,“ dodal expert s tím, že jde nyní o významné politické téma.



Zdroj: Bloomberg