Americké indexy pokračují v pozvolném růstu

Americké trhy i na začátku nového týdne pokračují ve střízlivém růstu, když hlavní indexy přidaly 0,2 - 0,4 %. Býčí trh je generován především výhledem na snižování sazeb v ekonomice v tomto roce, i když načasování a samotná hloubka snížení je stále předmětem debat. Pravděpodobnost snížení již na březnovém zasedání se již snížila na 50 % a přibližuje se tak pohled trhu a pohled centrálních bankéřů, kteří březnové snížení prakticky vylučují. Investoři tak netrpělivě vyhlížejí čtvrteční data o inflaci, která by měla přinést čerstvý pohled na budoucí vývoj sazeb. Ve středu by měl také vyjít report o čtvrtletním HDP, kde se očekává zpomalení z 4,9 % na 2 %.



Naplno se nám také rozjíždí výsledková sezona. Zítra se můžeme těšit na čísla společnosti Netlix, která dnes přidala 0,6 %. Následované ve středu automobilkou (dnes -1,6 %). Ale již dnes po uzavření trhu odreportuje aerolinka United Airlines, která sice začala v zeleném v průběhu obchodování se ale propadla až do 1% záporu. Pod palbou regulatorních autorit zůstává , který musí zkontrolovat dveře u modelů 737-900ER, které mají podle leteckého regulátora totožný design, jako u letounu zasaženého skandálem s otevřením dveří za letu. Zpracovatel potravin Archer-Daniels-Midland Company odvolal finančního ředitele a zároveň snížil svůj roční výhled zisků. Tyto informace vedly investory k výprodeji, který se zastavil až na konečné hodnotě -24,5 %.