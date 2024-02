OpenAI představila systém umělé inteligence, který převádí text na realistická videa

Společnost OpenAI představila nový systém umělé inteligence (AI), který dokáže na základě textových pokynů od uživatelů vytvářet realistická videa. Firma o tom informovala na svém blogu. Start-up OpenAI, který ve známost vešel po uvedení nástroje ChatGPT, je zatím poslední firmou, jež generativní AI využívá pro vytváření videí. Sociální sítě zaplavila videa, která ukazují, co nový nástroj dokáže. Firmu OpenAI podporuje technologický gigant .



Systém AI nazvaný Sora dokáže rychle vytvářet až minutová videa, která představují "komplexní scény s více postavami, specifickými typy pohybu a přesnými detaily objektu a pozadí", uvedla na svém blogu firma.



Nástroj bude zpočátku k dispozici omezenému počtu tvůrců, napsal na sociální síti X šéf OpenAI Sam Altman. Firma systém zpřístupnila týmu odborníků, kteří mají za úkol posoudit bezpečnost nástroje před jeho začleněním do produktů společnosti.





Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf