Rozbřesk: Koruna se po prudkých ztrátách díky komentářům z ČNB stabilizovala

Lednová inflace v Česku vzrostla meziměsíčně pouze o 1,3 % a v důsledku toho meziroční dynamika zvolnila na 2,3 % a skončila viditelně pod naším odhadem (2,8 %), odhadem trhu (2,9 %) i odhadem ČNB (3,0 %).



Oproti našemu odhadu rostly pomaleji ceny potravin a o něco méně také v lednu zdražily energie. Hlavním překvapením však byl prudký pokles cen v segmentu imputované nájemné (-1,0 %). Jedná se tak trochu o “černou skříňku”, která zohledňuje ceny vlastnického bydlení a vstupují do něho kromě cen nemovitostí například ceny stavebních prací. Klíčové je, že imputované nájemné má zásadní váhu v jádrové inflaci, která tak pravděpodobně také překvapí ČNB nižší hodnotou. A lednová čísla klasicky nastavují laťku pro celý rok - dolů se tak posune nejen leden, ale celková inflační trajektorie v roce 2024. Je pravděpodobné, že inflace bude v nejbližších měsících dál zvolňovat a v létě se můžeme pohybovat určitou dobu pohybovat viditelně pod cílem centrální banky (v blízkosti 1,5 %). Průměrná inflace za rok 2024 se tak bude pohybovat v okolí 2,1-2,2 % místo původně předpokládaných 2,7 %.



Po včerejších inflačních číslech výrazně vzrostla pravděpodobnost agresivnějšího uvolňování měnové politiky v průběhu roku 2024. Revidujeme tak náš výhled na sazbu na konci roku 2024 ze 4,0 % na 3,5 % a nevylučujeme, že v nejbližších měsících může dojít i k poklesu sazeb i o 75bps (i když základním scénářem i nadále zůstávají kroky po 50bps). K určité opatrnosti budou ČNB vybízet následující tři faktory. Za prvé, řada jádrových položek (když pomineme imputované nájemné) si udržuje relativně silné inflační momentum - svižně rostou ceny služeb v pohostinství, hoteliérství v rekreaci a v kultuře. Za druhé, inflační očekávání zatím zůstávají viditelně nad cílem a relativně rychle asi v tomto roce také porostou nominální mzdy (přes 5 %). Za třetí, koruna je výrazně slabší, než očekávala poslední prognóza centrální banky (o více než 3 %).



I proto zatím považujeme za lehce pravděpodobnější, že se tempo snižování sazeb udrží na 50bps krocích, čemuž ostatně odpovídají i první post-inflační komentáře Evy Zamrazilové a Aleše Michla (75bps dáváme pravděpodobnost cca 40 %). Odhad sazby pro konec roku 2025 zatím ponecháváme beze změny na 3,5 % na námi nově předpokládaných úrovních „nové“ rovnovážné sazby. I zde jsou rizika vychýlena spíše směrem k nižším sazbám. A to v případě, že by se centrální banka na květnovém zasedání v rámci avizované revize neutrální sazby rozhodla ponechat její hodnotu na 3,0 %.





*** TRHY ***



Koruna

Prudší pokles inflace zapůsobil na českou korunu negativně a v určitou dobu během dne oslabila až do blízkosti 25,50 EUR/CZK. Následně se ovšem stabilizovala po mírnějších výrocích viceguvernérky Zamrazilové i guvernéra Michla - oba zdůrazňovali při snižování úrokových sazeb opatrnost. Eva Zamrazilová zmínila také ve večerním televizním vystoupení explicitně, že trhy jsou se svými sázkami na snižování úrokových sazeb přehnaně agresivní a neutrální úroková sazba podle jejího názoru bude ve finále výše - klidně v blízkosti 4,0 %. Dnes může být koruna citlivá na zveřejnění zápisu z posledního zasedání.



Eurodolar

Eurodolar se celý týden drží v relativně úzkém pásmu 1,07-1,08. Při absenci významnější dat bude dnes eurodolar zajímat zejména výsledek výrobních cen v průmyslu. Nečekáme však, že by na trhu měly vyvolat podobné vzrušení jako zveřejnění lednové inflace v úterý. Euru nadále pomáhá i odeznívání energetické krize v Evropě s tím, jak dále klesá cena plynu.



Akcie

Hlavní americké indexy uzavřely čtvrteční obchodní seanci v zelených číslech. Oproti středečnímu dni byl růst o poznání menší a S&P 500 posilovalo zhruba o 0,6 %. O něco slabší byly včera technologické tituly, kde index Nasdaq 100 uzavřel okolo 0,2 % v zisku. Bylo to vidět i na konkrétních titulech, kde velká část velkých technologických jmen končila den se ztrátou. Po delší době je tak vítězem index Dow Jones, který přidal přes 0,9 %. Vítězem společností z indexu S&P 500 je poměrně málo známá společnost Zebra Technologies (ZBRA), která připsala za včerejšek přes 10 %. Poraženým z indexu S&P 500 je společnost West Pharmaceutical Services (WST), která odepsala přes 16 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,58 %, Nasdaq 100 +0,21 % a Dow Jones +0,91 %.