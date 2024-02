Blog ECB: Bitcoin je škodlivým fenoménem, férová hodnota je nulová

Bitcoin je stále škodlivým fenoménem bez vnitřní hodnoty, přestože jej USA schválily jako aktivum pro zařazení do burzovně obchodovaných fondů (ETF), myslí si výzkumníci Evropské centrální banky.

Roční graf vývoje ceny bitcoinu v USD:

Zdroj: Coinmarketcap

"Bez jakéhokoli peněžního toku nebo jiných výnosů je reálná hodnota aktiva nulová," napsali. "Odděleně od ekonomických základů je každá cena stejně (ne)věrohodná - fantastický stav pro pochybné prodejce."

Autoři uvedli tři důvody odolnosti bitcoinu: "pokračující manipulace s 'cenou' na neregulovaném trhu bez dohledu a bez férové hodnoty, rostoucí poptávka po 'měně zločinu' a nedostatky v úsudcích a opatřeních regulačních úřadů".

Bindseil a Schaaf poznamenali, že celková hodnota aktiv bitcoinu ukazuje především rozsah potenciálního pádu, pokud vše skončí v slzách. "'Tržní' kapitalizace vyčísluje celkové společenské škody, které nastanou, až se domeček z karet zhroutí," napsali. "Je důležité, aby úřady byly ostražité a chránily společnost před praním špinavých peněz, kybernetickou a jinou kriminalitou, finančními ztrátami pro finančně méně vzdělané a rozsáhlými škodami na životním prostředí. Tato práce ještě nebyla dokončena."

Zdroj: Bloomberg