Hedgeové fondy se snaží využít čínské stimuly, tamní aktiva skupují rekordním tempem

Hedgeové fondy rekordním tempem investují do čínských akcií a sázejí na to, že stimulační opatření Pekingu urychlí oživení ekonomiky země, která se potýká s problémy. Americká společnost Mount Lucas Management vstoupila do býčích pozic v čínských burzovně obchodovaných fondech, zatímco singapurská GAO Capital a jihokorejská Timefolio Asset Management nakupují čínské akcie velkých společností. Společnost Tribeca Investment Partners v Sydney shání aktiva provázaná s čínskou ekonomikou, například australské těžaře.

„Existuje mnoho lidí, kteří tento prostor nenáviděli nebo ho měli po mnoha falešných začátcích plné zuby a nyní se snaží nakupovat,“ řekl David Aspell, investiční ředitel společnosti Mount Lucas se sídlem v Pensylvánii, která v rámci některých fondů vsadila na růst ceny akcií společností, jako je JD.com Inc. „Akcie často dosáhnou dna a prudce rostou dříve než ekonomika.“

Akcie v pevninské Číně vstoupily v pondělí před týdenní přestávkou do býčího trhu a zaznamenaly největší nárůst od roku 2008 díky optimismu, že koktejl stimulů a politické pomoci Pekingu vytáhne ekonomiku z útlumu. Jejich hongkongské protějšky rozšířily středeční rally. Podle údajů hlavního makléřského oddělení patřily hedgeové fondy k hlavním kupcům, kteří v září uskutečnili rekordní čisté nákupy asijských akcií v čele s Čínou a Hongkongem.

Toto oživení posiluje optimismus, že tříletá série ztrát čínských akcií je u konce. Trh, který od svého vrcholu v roce 2021 do poloviny září ztratil téměř polovinu své hodnoty, najednou přitahuje mnoho největších jmen v odvětví fondů. Miliardář David Tepper nakupuje více „ všeho“, co souvisí s Čínou, zatímco největší světový správce peněz nyní čínské akcie nadvažuje.

Rally je tak zběsilá, že některé kvantitativní hedgeové fondy, které zaujaly krátké pozice, prý čelí margin callům. Někteří správci peněz také v záplavě zájmu zavedli limity na to, kolik mohou drobní investoři nakoupit.

Investoři „nyní ani nepotřebují vybírat akcie“, řekl Chauwei Yak, výkonná ředitelka GAO Capital, vícestrategického hedgeového fondu. „Dříve jsme snížili čistou expozici v Číně pomocí arbitrážních strategií, ale posunuli jsme se zpět k dlouhým pozicím,“ řekla.

Ačkoli čínské akcie v současné době překonávají své globální protějšky, někteří investoři se nadále obávají, že rally může mít krátké trvání, pokud vláda nebude pokračovat ve svých současných iniciativách.

Dlouhodobý propad akcií v zemi - poháněný krizí na trhu s bydlením a deflací - srazil výnosy čínských investičních titánů, jako je T. Rowe Price Group, a pomohl zavřít hedgeové fondy, jako je Asia Genesis Asset Management.

V Singapuru přistupuje společnost Blue Edge Advisors k rallye opatrně. „Jdeme na to pomalu kvůli skepsi,“ řekl manažer fondu Calvin Yeoh, jehož firma má určitou expozici vůči čínským akciím prostřednictvím derivátů, jako jsou futures na index FTSE China A50.

V Austrálii, která je závislá na komoditách, nakupuje Jun Bei Liu z fondu Tribeca akcie těžařských společností, jako je Fortescue, coby zástupné nástroje pro čínský akciový trh. Peněžní manažerka je stále zdrženlivá ohledně toho, jak dlouho může rally trvat, a dodává, že hodně bude záležet také na výsledku amerických prezidentských voleb a na možnosti zavedení obchodních cel.

„Je velmi těžké si představit, že by se to udrželo, dokud nebudeme mít jasno v USA,“ řekla.

Jiní jsou ale o síle růstového trendu přesvědčenější. „Nejhorší negativní nálada v Číně je za námi,“ řekl Nigel Peh, manažer fondu Timefolio Asset Management v Singapuru.

Zdroj: Bloomberg