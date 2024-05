Streamingové služby Disney jsou poprvé v zisku, firma zvýšila celoroční výhled

Streamingové služby americké zábavní společnosti jsou poprvé v zisku. Ten ve druhém finančním čtvrtletí na provozní úrovni činil 47 milionů dolarů (1,1 miliardy Kč) po ztrátě 587 milionů dolarů ve stejném období loni. Do zisku se služby Disney+ a Hulu dostaly o dvě čtvrtletí dříve, než firma plánovala. Podnik ve své dnešní výsledkové zprávě také zvýšil celoroční výhled zisku na akcii. Akcie v pre-marketu klesají o 5 %.





Dosavadní vývoj ale neznamená, že všechny streamovací služby Disney byly ziskové. Včetně ESPN+ činila celková ztráta z přímého prodeje zákazníkům 18 milionů dolarů proti ztrátě 659 milionů dolarů ve stejném čtvrtletí loni. Disney očekává plnou ziskovost streamingu ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.



Společnost Disney se v uplynulém roce potýkala s mnoha problémy. Pokles zaznamenala klasická televize, pomaleji rostlo odvětví zábavních parků a problémy byly právě i se ziskovostí v oblasti streamingu. Nedávný plán generálního ředitele Boba Igera, který měl přinést obrat v podnikání, ale přiměl investory v posledních měsících k většímu optimismu.



Finanční ředitel Hugh Johnston uvedl, že zisku ve streamingu se podařilo dosáhnout dříve díky přesvědčivému řízení nákladů. Od ledna do března přibylo společnosti Disney+ více než šest milionů zákazníků a průměrný příjem na uživatele vzrostl o 44 centů.



Firma vykázala ve druhém finančním čtvrtletí upravený zisk 1,21 USD na akcii, což je lepší výsledek než 1,10 USD, který očekávali analytici podle agentury Bloomberg. Je to také více než 0,93 USD, které Disney vykázal ve druhém čtvrtletí loňského roku. Společnost zároveň zvýšila výhled celoročního růstu upraveného zisku na 25 procent, zatímco dosud uváděla 20 procent.



Akcie podniku před začátkem dnešního obchodování na burze v New Yorku ztrácely kolem pěti procent.