Salesforce očekává nejhorší růst tržeb od roku 2008. Akcie v pre-marketu klesají o 16 pct

Akcie Salesforce klesají v pre-marketu o 16 % poté, co tento výrobce softwaru uvedl, že růst tržeb v aktuálním čtvrtletí se zastaví a bude nejpomalejší v historii firmy, což podněcuje obavy o schopnosti této společnosti zůstat relevantní v době, kdy se odvětví posouvá směrem k nástrojům umělé inteligence.





Tržby se v období končícím v červenci zvýší až o 8 % na 9,25 miliardy dolarů, uvedla ve středu v prohlášení společnost. To by bylo první čtvrtletí jednociferného růstu prodejů Salesforce za téměř dvě desetiletí, kdy působí jako veřejně obchodovaná společnost. Analytici podle údajů sestavených agenturou Bloomberg v průměru odhadovali 9,35 miliardy dolarů. Zisk, očištěný o některé položky, bude asi 2,35 USD na akcii, ve srovnání s průměrným odhadem 2,40 USD.



Investoři byli za poslední rok znepokojeni růstem prodejů Salesforce. Společnost tak zvýšila zpětné odkupy a iniciovala dividendu, aby byla Wall Street spokojená.





Akcie klesly v pre-marketu na minimum 225,05 po uzavření na 271,62 dolarech v New Yorku. Pokud tento pokles vydrží i po otevření amerických burz, bude to největší intradenní pokles od srpna 2008. Akcie za letošek posílily jen o 3,2 % a zaostává za ostatními firmami v technologickém sektoru jako a Dell Technologies.



Generální ředitel Marc Benioff vyzdvihl jako pozitivní faktory pro společnost nedávné zaměření na zisk a dlouhodobý potenciál umělé inteligence. „Máme neuvěřitelně dobrou pozici, abychom v příštím desetiletí pomohli společnostem realizovat příslib umělé inteligence,“ uvedl Benioff v prohlášení. Většina analytiků ale neočekává, že funkce generativní AI v aplikacích Salesforce zvýší do roku 2025 nebo 2026 příjmy.



Ve fiskálním prvním čtvrtletí končícím 30. dubna se tržby zvýšily o 11 % na 9,13 miliardy USD. Zisk bez některých položek činil 2,44 USD na akcii. Analytici v průměru odhadovali zisk 2,38 USD na akcii při tržbách 9,15 miliardy USD.





Zákazníci byli v tomto čtvrtletí opatrnější než v předchozím čtvrtletí – dělali menší nákupy a déle čekali před podepsáním nových obchodů, řekl během hovoru provozní ředitel Brian Millham. "Je to podobné tomu, co jsme viděli v první polovině loňského roku."



Hlavním cílem manažerů a investorů je datový cloud společnosti Salesforce, který organizuje informace pro analýzu a umělou inteligenci. Divize obsahující Data Cloud, Mulesoft a Tableau, vzrostla o 24 % na 1,4 miliardy dolarů. Analytici v průměru očekávali 1,36 miliardy dolarů.



Akviziční strategie



Salesforce nedávno uvažoval o koupi společnosti Informatica, výrobce softwaru pro organizaci dat, čímž podtrhl své investice do produktové kategorie, pak jednání skončila. Zatímco někteří investoři jsou proti jakékoli velké akvizici, zejména poté, co Salesforce dolarů v roce 2021 koupil Slack za 27 miliard, výkonný viceprezident Mike Spencer řekl, že „neorganické je součástí naší strategie – a vždy bude,“ a odmítl zprávy společnosti Informatica komentovat.



Benioff během konferenčního hovoru po výsledcích uvedl, že pokud se společnost bude zabývat „velkou akvizicí, zajistíme, aby neředila naše zákazníky, aby byla agresivní, měla správné metriky a budeme také rychle opouštět věci, u kterých si nejsme naprosto jistí.”



Zdroj: Bloomberg, Patria