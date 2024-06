Japonská centrální banka úroky nezměnila, hodlá však omezit nákupy dluhopisů

Japonská centrální banka dnes ponechala úrokové sazby beze změny. Oznámila však, že v budoucnosti omezí rozsáhlé nákupy vládních dluhopisů. To představuje další krok v odchodu od mimořádně uvolněné měnové politiky, jejímž prostřednictvím se banka dlouho snažila podporovat domácí ekonomiku. Informuje o tom agentura Reuters.



V březnu japonská centrální banka ukončila mnohaleté období záporných úrokových sazeb a svou základní úrokovou sazbu zvýšila z minus 0,1 procenta do pásma nula až 0,1 procenta. Japonsko se v minulosti dlouhodobě potýkalo s deflací, v poslední době se však inflace v zemi nachází nad dvouprocentním cílem centrální banky.



Po dnešním zasedání centrální banka uvedla, že zatím bude dál nakupovat vládní dluhopisy v hodnotě kolem šesti bilionů jenů (zhruba 877 miliard Kč) měsíčně. Dodala nicméně, že na červencovém zasedání představí podrobnosti plánu na omezování těchto nákupů.



"Dnešní rozhodnutí naznačuje, že japonská centrální banka je ohledně omezování nákupů dluhopisů velmi opatrná. To znamená, že je opatrná rovněž ohledně zvyšování úroků," uvedl analytik Takajuki Mijadžima ze společnosti Financial Group. "Klesá tak pravděpodobnost, že banka v červenci přikročí ke zvýšení úroků," dodal.



Známky opatrného přístupu japonské centrální banky ke zpřísňování měnové politiky dnes vedly k poklesu kurzu japonského jenu a výnosů japonských dluhopisů. Japonské akcie naopak mírně posilovaly, hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 si tak připsal 0,24 procenta a uzavřel obchodování na 38.814,56 bodu.