Japonská centrální banka úroky nezměnila, zpomalí snižování nákupů dluhopisů

Japonská centrální banka dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 0,5 procenta. Zároveň oznámila, že od dubna příštího roku zpomalí tempo snižování nákupů japonských vládních dluhopisů, aby zajistila stabilitu na trhu s těmito dluhopisy. Poukázala rovněž na rizika spojená s vývojem obchodní politiky a ekonomiky v zahraničí, informují tiskové agentury.



Centrální banka potvrdila, že do března příštího roku bude měsíční objem nákupů vládních dluhopisů každé čtvrtletí snižovat o 400 miliard jenů (téměř 60 miliard Kč). Od dubna příštího roku do března 2027 však budou čtvrtletní redukce měsíčních objemů nákupů činit pouze 200 miliard jenů. Na konci tohoto období by tak měly měsíční nákupy dluhopisů činit asi dva biliony jenů (zhruba 300 miliard Kč).



Guvernér centrální banky Kazuo Ueda dnes uvedl, že rychlé snižování nákupů japonských vládních dluhopisů by mohlo znepokojit finanční trhy. Podle analytiků by mělo zpomalení tempa snižování nákupů pomoci zabránit výraznějšímu vzestupu dlouhodobých úrokových sazeb. Rozhodnutí přichází v době, kdy eskalující konflikt na Blízkém východě a nevyzpytatelná celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa komplikují úkol japonské centrální banky normalizovat základní úrokovou sazbu, která se stále nachází na velmi nízké úrovni, píše agentura Reuters.



Centrální banka loni v březnu ukončila mnohaleté období záporných úrokových sazeb, když svou základní sazbu zvýšila z minus 0,1 procenta do pásma nula až 0,1 procenta. Koncem července přikročila k dalšímu zvýšení sazby, a to na 0,25 procenta. Naposledy úroky zvýšila letos v lednu. "Vzhledem ke globální ekonomické nejistotě a geopolitické situaci na Blízkém východě bych řekl, že japonská centrální banka v této fázi nebude s další normalizací sazeb spěchat," uvedl jeden z analytiků společnosti ANZ.



Japonsko patří ve vyspělém světě k zemím s nejnižšími úrokovými sazbami. Nízké má i Švýcarsko, kde je teď základní sazba na 0,25 procenta. V eurozóně je klíčová depozitní sazba na 2,00 procenta, v Británii na 4,25 procenta a ve Spojených státech je hlavní sazba na federální fondy v pásmu 4,25 až 4,50 procenta.