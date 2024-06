Rozbřesk: Aleš Michl nechává pro červen ve hře 50 bps snížení sazeb, koruna pod lehkým tlakem

Guvernér Aleš Michl ve včerejším londýnském vystoupení naznačil, že na červnovém zasedání může být ještě “ve hře” snížení sazeb o 50 bps, zatímco ve zbytku roku bude již uvolňování měnové politiky daleko opatrnější - to znamená maximálně po 25 bps krocích. To, zda v červnu půjdou sazby dolů o 25 bps (naše aktuální očekávání) nebo o 50 bps, bude do značné míry záviset na situační zprávě, kterou bankovní radě v tuto chvíli připravuje interní odborný aparát.



Připomeňme, že květnová prognóza implikuje sama o sobě již opatrnější poklesy sazeb o 25 bps. Její “volání po opatrnosti” v uplynulém měsíci navíc zesílil překvapivě rychlý růst mezd (o 7,0%), který předčil již tak relativně vysoké odhady z dílny ČNB (6,4%). S takto silným prvním kvartálem je navíc pravděpodobné, že meziroční dynamika mezd v dalším průběhu roku ještě zrychlí a vzhledem k výrazně nižší inflaci letos může tempo reálných mezd překonat 5%. Takto rychlý růst reálných mezd pak může vést k velmi rychlému oživení domácí spotřeby a výraznější setrvačnosti inflace v segmentu služeb. Mzdy tak budou bezesporu silným argumentem, proč již v červnu snižovat sazby pouze o 25 bps.



Na druhé straně centrální bankéři mohou být “uklidněni” posledními inflačními čísly. Celková inflace sice nadále zůstává kosmeticky nad prognózou (2,6% versus 2,5%), velmi dobrou zprávou však je rychleji klesající dynamika jádrové inflace (2,5% versus 2,7%) včetně zjevně klesajícího inflačního momenta v některých službách (pohostinství a hoteliérství). To strach z vysokého růstu mezd bude bezesporu lehce tlumit, stejně tak jako relativně stabilní česká koruna, která je oproti květnové prognóze o zhruba 2% silnější. Tyto argumenty mohou v červnu do debaty vracet úvahy nad 50 bps snížením sazeb. Část bankovní rady může být toho názoru, že je výhodné sazby v červnu snížit ještě rychleji o 50 bps do “nižších pater”. A pak klidně ve zbytku roku na některém zasedání ponechat sazby beze změny. V tuto chvíli se nám zdá, že v bankovní radě spíše zvítězí strategie “pravidelných menších kroků” nad strategií “rychlejšího uvolnění”. Počkejme si však, co ještě v souvislosti s přípravou na červnové zasedání budou říkat další členové bankovní rady.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se včera dostala pod lehký tlak v souvislosti se silnějším americkým dolarem a lehce holubičím komentářem guvernéra Michla, který vracel do hry na červnovém zasedání možnost snížení sazeb o 50 bps (viz úvodník). Ke konci týdne nečekáme pro korunu výraznější impulsy - bude tak dál sledovat především dynamiku eurodolaru, eventuálně nová vystoupení centrálních bankéřů.



Eurodolar

Včera zveřejněný inflační report za americké výrobní ceny, který přinesl překvapivě nízké ceny, spolu s nárůstem týdenních žádostí o podporu sice dolaru ublížily, ale jen krátkodobě. Kromě toho, že euro pociťuje politické problémy po víkendových eurovolbách, tak dolaru dnes po ránu pomohla i holubičí Bank of Japan (a tudíž globální ztráty yenu).



Během poslední obchodní seance týdne by mohlo být klidněji s ohledem na nezajímavý kalendář očekávaných události.