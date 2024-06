Víkendář: Investiční zásady Howarda Markse

Howard Marks z Oaktree Capital v rozhovoru pro Norges Bank uvedl, že na začátku své kariéry si vybral účetnictví, protože vyhovuje jeho způsobu uvažování. Líbilo se mu totiž, že má svou vnitřní logiku a symetrii. Pak ale „poznal finance, které jsou samozřejmě mnohem zajímavější.“ Na akciovém trhu je pak podle něj obecně jednoduché vydělávat, protože ten po většinu let roste. Výzvou je ale udržování rizika pod kontrolou tak, aby „se špatný rok nestal příliš špatným“.



Marks podle svých slov věří, že trhy fungují do značné míry efektivně. On se proto zaměřuje jen na jeho nejméně efektivní části. A věří, že základem úspěchu je vysoká míra specializace. „O pár věcech toho musíte vědět více než ostatní.“ Velkou důvěru pak investor nemá v makroekonomické predikce a také v časování trhu. „Od něj toho moc nečekáme,“ dodal. Všechny tyto principy přitom znal od počátku, ale během let rostlo jeho přesvědčení, že jsou správné.



Efektivita trhů je podle experta velmi důležitým konceptem, nese sebou i „limity toho, že bych věděl více než ostatní.“ S tím pak úzce souvisí rovněž zmíněná skepse k časování trhu a k makroekonomickým predikcím. Ty v konkrétních případech „nejsou dostatečně konzistentní na to, aby mělo smysl je sledovat.“ Howards dodal, že nikdy neměl pokušení se svých zásad vzdávat, protože se mu neustále potvrzovala jejich relevance.



Investice a trhy nejsou místem, „kde fungují fyzikální zákony,“ jde o interakci a procesy mezi lidmi. Právě proto je těžké predikovat jejich chování. K tomu zmínil citát, podle kterého by „fyzika byla mnohem složitější, pokud by elektrony měly emoce.“ „Lidé je mají, a proto je jejich chování nepredikovatelné.“ Kvalita konkrétního rozhodnutí tak podle investora nemůže být měřena tím, k čemu vedlo. Může totiž docházet například k tomu, že vývoj dává někomu zdánlivě za pravdu, ve skutečnosti je ale příčina vývoje úplně jiná, než daný člověk tvrdil.



Náhodné úspěchy podle investora neukazují na dovednosti, jejich důkazem je až konzistentní úspěšnost. „Na štěstí se nelze spoléhat po celé desetiletí.“ Vyšší věk by pak měl člověku přinést hlubší porozumění věcem a moudrost. Včetně pochopení toho, že rychlá akce není vždy tou nejlepší. K tomu Howard dodal, že v oblasti lidského chování „nic nefunguje po přímce“. Vývoj je naopak cyklický a podle investora to platí v ekonomice, politice i řadě dalších oblastí.



Zdroj: Youtube, Norges Bank