Blinder: Sazby půjdou letos dolů dvakrát

Alan Blinder z Princeton University působil i ve vedení americké centrální banky a na CNBC hovořil o tom, že Fed je nadále nakloněn snižování sazeb. Centrální banka je ale stále ovlivněna chybou, kterou udělala, když příliš dlouho čekala se zvyšováním sazeb a utahováním monetární politiky.



Podle ekonoma tak sazby v USA nepůjdou nahoru, ale dolů, i když centrální banka vyčkává právě proto, že nechce udělat další chybu. Blinder konkrétně odhaduje, že letos půjdou sazby dolů dvakrát. Pokud by přitom šly dolů v červenci, mělo by to výhodu v tom, že ani lidé hodně naklonění ke konspiracím by to neviděli jako něco, co ovlivňuje podzimní volby.



Blinder hovořil také o tom, že ekonomické a statistické modely si prošly během pandemie šokem, a proto bude nějakou dobu trvat, než se usadí situace na straně sezónních úprav oficiálních ekonomických dat. Zmínil také, že nikdy moc nefandil predikcím jednotlivých členů vedení Fedu, které shrnuje takzvaný dot plot. „Pomáhá jen trochu, ukazuje, jaký je rozptyl v očekávání pohybu sazeb. Medián se ale může pohnout jen kvůli tomu, že jeden názor se změní.“



O svém pohledu na další vývoj monetární politiky hovořil na CNBC další z bývalých členů vedení Fedu Roger Ferguson. Ten se domnívá, že pokud letos přijde snížení sazeb, nejdříve by k tomu mohlo dojít v září. Fed totiž dává jasně najevo, že snížení sazeb by muselo předcházet určité období soustavnějšího poklesu inflace. Nová data tímto směrem ukazují, ale sama o sobě nestačí. Pravděpodobnost zářijového snížení sazeb ale podle experta ani zdaleka nedosahuje 75 %, jak implikují trhy s futures.



Ekonomika je podle Rogerse celkově „dost silná“, částečně díky efektu bohatství posilovanému rostoucím akciovým trhem, a přispívá také silný růst mezd. Některé sektory jsou přitom na sazby citlivější, patří sem například bydlení či menší firmy. Fed tak musí brát do úvahy celý obrázek a změny jeho politiky se vždy dotknou některých částí ekonomiky více a jiných méně.



Svou roli v rozhodování Fedu může podle ekonoma hrát i jeho snaha o udržení důvěry. Například by tak nechtěl, aby snížení sazeb vyvolalo růst akciového trhu a následně se promítlo do síly ekonomiky, kterou by musel Fed brzdit zvyšováním sazeb. I proto chce být centrální banka pevně přesvědčena o klesání inflace a na to jí nestačí jedny či dvoje měsíční data.



Zdroj: CNBC