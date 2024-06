USA nezjistily loni u obchodních partnerů manipulaci s měnou

Žádný významný obchodní partner Spojených států v loňském roce zřejmě nemanipuloval se svojí měnou. Vyplývá to z pravidelné zprávy amerického ministerstva financí. Země však přidala Japonsko na seznam zemí, kterým je v tomto ohledu třeba věnovat zvláštní pozornost. Na tomto seznamu jsou také Čína, Vietnam, Tchaj-wan, Malajsie, Singapur a Německo.



Státy jsou automaticky zařazeny na seznam zemí, které je třeba sledovat, pokud splňují dvě ze tří kritérií. Těmi jsou přebytek obchodní bilance s USA vyšší než 15 miliard USD (348,7 miliardy Kč), přebytek celkového účtu platební bilance nad třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP) a přetrvávající jednostranné čisté devizové nákupy za posledních 12 měsíců ve výši nejméně dvě procenta HDP. Ministerstvo dodalo, že žádná ze sledovaných zemí nesplnila loni všechna tři kritéria, což by vyvolalo podrobnou analýzu jejich devizových praktik.



Zpráva upozornila, že většina devizových intervencí se loni zaměřovala na prodej dolarů. Tato akce posiluje hodnotu měny daného státu vůči americkému dolaru. V posledních dvou letech dolar posílil, protože centrální banka USA (Fed) prudce zvýšila úrokové sazby, aby zpomalila inflaci.



Ministerstvo však má větší obavy z intervencí na nákup dolarů, které ostatní měny oslabují. Podle zprávy nebylo ve čtyřech čtvrtletích do prosince 2023 zjištěno, že by některý z obchodních partnerů manipuloval s kurzem své měny vůči americkému dolaru, aby zabránil účinným úpravám platební bilance nebo získal nepoctivé konkurenční výhody v mezinárodním obchodě. Oslabení některé z lokálních měn vůči dolaru zlevňuje vývoz do USA a naopak zdražuje dovoz na domácí trh.



Podle zákona z roku 1988 musí ministerstvo financí předkládat každých šest měsíců Kongresu zprávu o tom, zda některá ze zemí manipuluje se svou měnou, aby získala výhody v obchodě se Spojnými státy. V případě pozitivního nálezu mohou USA zavést obchodní sankce. Zákon z roku 2016 rozšířil kritéria, která ministerstvo financí při hodnocení používá.