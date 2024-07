Důvěra v ekonomiku ČR v červenci klesla, pesimističtí jsou spotřebitelé i firmy

Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně klesla podle ČSÚ o 2,9 bodu na 95,1 bodu. Proti předchozímu měsíci jsou pesimističtější spotřebitelé i podnikatelé, zejména v průmyslu. Vyplývá to z údajů, které na webu dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V meziročním srovnání je celková důvěra vyšší, před rokem byla na hodnotě 91,7 bodu.



Mezi podnikateli se důvěra v prvním prázdninovém měsíci snížila o 2,9 bodu na 94,5 bodu. Podle statistiků za tímto zhoršením ekonomického sentimentu stáli především podnikatelé v průmyslu. "Přibližně 44 procent oslovených průmyslových podniků, což je nejvíce od druhého čtvrtletí roku 2020, uvedlo jako hlavní bariéru růstu produkce nedostatečnou poptávku. To může být jedním z důvodů výrazného zvýšení počtu podniků očekávajících v příštích měsících pokles tempa růstu výrobní činnosti," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst. Doplnil, že některé podnikatele nadále ale limituje i nedostatek zaměstnanců.



Vedle průmyslových firem se důvěra snížila také u podnikatelů ve vybraných službách, a to o 2,3 bodu na 97,3. Naproti tomu v obchodu a stavebnictví byli podnikatelé meziměsíčně optimističtější, důvěra obchodníků vzrostla o 1,7 bodu na 97,3 bodu a stavebních firem o 4,2 bodu na 107,9 bodu.



Důvěra spotřebitelů klesla potřetí v řadě a podle statistiků se poprvé od dubna dostala pod svůj dlouhodobý průměr. V červenci se proti červnu snížila o 2,6 bodu na hodnotu 98,4.



Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ uvedla, že sice meziměsíčně mírně ubylo těch, kteří čekají v příštích 12 měsících zhoršení celkové ekonomické situace v České republice, nicméně výrazně přibylo domácností, které hodnotí svou finanční situaci hůře než v předchozích 12 měsících. Mírně se snížil i počet lidí, kteří věří ve zlepšení své finanční situace, a současně je více spotřebitelů, podle kterých není doba vhodná k velkým nákupům.



Srovnání indikátorů důvěry v ekonomiku ČR:

Indikátory VII.24 VI.24 VII.23 Průmysl 89,9 94,8 88,5 Stavebnictví 107,9 103,7 98,9 Obchod 97,3 95,6 95,6 Vybrané služby 97,3 99,6 93 Podnikatelé celkem 94,5 97,4 91,4 Spotřebitelé 98,4 101 93,2 Souhrnný 95,1 98 91,7