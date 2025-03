Důvěra v ekonomiku ČR v březnu opět vzrostla, je nejvyšší skoro za tři roky

Důvěra v českou ekonomiku letos v březnu opět vzrostla, a to oproti únoru o 1,7 bodu na hodnotu 99,5 bodu. Je tak nejvyšší skoro za tři roky, větší hodnotu měla naposledy v květnu 2022. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Důvěra v hospodářství země stoupla v březnu u podnikatelů i spotřebitelů. Mezi podnikateli je nyní nejvyšší od července 2022.



"Důvěra podnikatelů vzrostla třetí měsíc v řadě, čímž se přiblížila svému dlouhodobému průměru," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst. "Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se po tříměsíčním poklesu zvýšila, a to zejména z důvodu zmírnění jinak nadále výrazně negativních očekávání spotřebitelů ohledně vývoje hospodářské situace v Česku pro období následujících 12 měsíců," sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů.



Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v březnu zvýšila o 1,6 bodu na hodnotu 99,6. "Ze všech hodnocených otázek vstupujících do souhrnného indikátoru důvěry podnikatelů k březnovému růstu nejvýrazněji přispěla vyšší očekávaná poptávka ve vybraných odvětvích služeb," uvedl Obst.



Důvěra stoupla napříč všemi odvětvími. Ve srovnání s únorem nejvíce vzrostla v obchodě, a to o 2,3 bodu na 102,2. Ve vybraných službách se důvěra zvedla o 1,8 bodu na 102,3, v průmyslu o 1,3 bodu na 94,8 a ve stavebnictví o 1,1 bodu na 115,8.



Indikátor důvěry spotřebitelů se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 2,2 bodu na hodnotu 98,8. Podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích 12 měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se meziměsíčně snížil, přesto ale zůstává podle ČSÚ relativně vysoký. Podíl domácností očekávajících zhoršení své finanční situace se mírně snížil. Počet domácností, které hodnotí svou současnou finanční situaci hůře než v předchozích 12 měsících, zůstal stejný jako v únoru. Počet respondentů, kteří neplánují v nejbližším roce žádné velké nákupy, ale mírně klesl.