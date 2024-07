Tempo růstu americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí zrychlilo na 2,8 procenta

Tempo růstu americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí výrazně zrychlilo. Hrubý domácí produkt (HDP) se v celoročním přepočtu zvýšil o 2,8 procenta, zatímco růst v prvních třech měsících roku činil 1,4 procenta. Ve svém odhadu to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu.



Analytici podle agentury Reuters v průměru očekávali, že HDP za duben až červen vzroste v přepočtu na celý rok o dvě procenta. Jejich odhady se pohybovaly od 1,1 procenta do 3,4 procenta.



Ke zrychlení růstu přispělo podle ministerstva především zvýšení spotřebitelských výdajů, soukromých investic do zásob a nebytových fixních investic. Výdaje spotřebitelů se na tvorbě HDP ve Spojených státech podílejí z více než dvou třetin.



Ekonomika ale na začátku letošního roku zpomalila. Ve třetím čtvrtletí loni růst v přepočtu na celý rok činil 4,9 procenta a v posledním loňském čtvrtletí 3,4 procenta. Letošní zpomalení tempa způsobil prudký růst dovozu spolu s poklesem zásob ve firmách. Zvolnily ale i spotřebitelské výdaje.



Americká ekonomika svým výkonem nadále překonává jiné velké ekonomiky, přestože americká centrální banka (Fed) v letech 2022 a 2023 výrazně zvýšila úrokové sazby. Finanční trhy nyní očekávají, že Fed v září úroky z nynějšího pásma 5,25 až 5,50 procenta sníží. Do konce roku by podle expertů mohl přistoupit ještě k dalším dvěma snížením. Ekonomiku nadále podporuje odolný trh práce, i když míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,1 procenta a je teď nejvýše za dva a půl roku.



Navzdory současnému solidnímu tempu hospodářského růstu je výhled na druhou polovinu roku nejistý. Trh práce zpomaluje, což bude mít dopad na růst mezd. Míra úspor je hluboko pod průměrem z doby před pandemií covidu-19 a ekonomové odhadují, že efekt vyšších sazeb se ještě zcela neprojevil. Snižují se i příjmy státní správy a samospráv, což by mohlo mít negativní dopad na vládní výdaje.



Mezinárodní měnový fond (MMF) tento měsíc zhoršil odhad letošního růstu ekonomiky Spojených států proti jarnímu výhledu o desetinu bodu na 2,6 procenta. Na příští rok počítá se zpomalením tempa růstu na 1,9 procenta, jak očekával i na jaře.