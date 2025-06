EU zvyšuje limit úvěrů EIB na 100 miliard eur, posílí obranný průmysl

Vlády zemí Evropské unie se dohodly, že letos zvýší roční objem úvěrů poskytovaných Evropskou investiční bankou (EIB) na rekordních 100 miliard eur (2,5 bilionu Kč) a ztrojnásobí její finanční prostředky na obranný průmysl EU. Banka to dnes uvedla v tiskové zprávě. Nový úvěrový strop je o deset miliard eur vyšší než částka, kterou EIB půjčila loni, a o pět miliard eur vyšší, než prezidentka banky Nadia Calviňová stanovila jako cíl na začátku roku."Guvernéři jednomyslně zvýšili finanční strop na rok 2025 na rekordních 100 miliard eur a posílily finanční podporu ve třech důležitých oblastech: energetické sítě s rekordním cílem 11 miliard eur , bezpečnost a obrana s cílem 3,5 miliardy eur a TechEU, podpora vedoucího postavení Evropy v technologiích," řekla podle agentury Reuters Calviňová novinářům.Evropské státy se usilovně snaží zvýšit výdaje na obranu kvůli tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten naznačil, že plánuje omezit desetiletí trvající bezpečnostní záruky USA pro evropský kontinent. Rozhodnutí o půjčce přichází jen několik dní před summitem Severoatlantické aliance, kde budou členové NATO čelit tlaku na zvýšení svých závazků na zbrojení.Zvýšení úvěrových limitů umožní EIB více než ztrojnásobit financování projektů souvisejících s obranou z loňské jedné miliardy a výrazně překročit částku dvě miliardy eur , kterou EIB oznámila v lednu. Úvěry banky na obranu jsou však jen zlomkem stovek miliard eur , které mají vlády EU v nadcházejícím desetiletí vynaložit na posílení svých armád.EIB nesmí investovat přímo do zbraní nebo munice, ale může poskytovat úvěry na vše, co spadá do tzv. dvojího použití. Tam patří cokoliv, co může sloužit pro civilní i vojenské účely, jako jsou systémy GPS, vrtulníky, bezpilotní letouny či budovy a infrastruktura pro armádní základny. Schválila už financování jedné takové základny v Litvě u hranic s Běloruskem, kde mají být trvale umístěni němečtí vojáci. Bude to poprvé od druhé světové války, kdy budou němečtí vojáci v základně mimo území Německa.Zvýšený objem úvěrů má směřovat i do dalších oblastí, včetně technologických inovací a obnovitelných zdrojů energie. V příštích třech letech EIB poskytne 70 miliard eur do rozvoje technologických firem v EU. Cílem programu nazvaného TechEU je pomoci Evropě lépe konkurovat Číně a Spojeným státům v závodě o nejmodernější technologie, jako jsou superpočítače, robotika a umělá inteligence (AI).EIB je banka vlastněná vládami členských států EU. Od dnešního dne předsedá Radě guvernérů EIB na 12 měsíců Česko. Předsednictví rotuje mezi 27 členskými státy EU podle předem určeného klíče.