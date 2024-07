Sellier & Bellot, patřící pod COLT CZ Group, dodá technologii pro nový závod na výrobu munice na Ukrajině

Na Ukrajině vznikne nový závod na výrobu munice ve spolupráci s českou společností Sellier & Bellot. Na dnešní tiskové konferenci v Praze to po druhých mezivládních konzultacích oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Smlouvu o dodávce zboží a služeb dnes podepsala firma s ukrajinským státním podnikem Ukroboronservice.



Český premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci řekl, že zástupci českých a ukrajinských zbrojovek podepsali po jednání vlád smlouvy o přesunu výroby na Ukrajinu, jde o malorážkovou munici firmy Sellier & Bellot nebo pušky Bren 2 České zbrojovky.



Sellier & Bellot dodá technologii pro výrobu střeliva na Ukrajině, sdělila dnes v tiskové zprávě společnost Colt CZ, pod kterou výrobce malorážové munice spadá. Sellier & Bellot a Česká zbrojovka se podle ní s ukrajinskými partnery dohodly na spolupráci při výrobě několika typů malorážového střeliva na Ukrajině. "Česká zbrojovka v návaznosti na dohodu o společném záměru s Ukroboronprom z února podepsala smlouvu o transferu technologie pro montáž pušek CZ BREN 2 na Ukrajině," dodala společnost.



Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes k česko-ukrajinské spolupráci při vzniku nového závodu na výrobu munice novinářům řekla, že by mohla fungovat podobně jako česko-ukrajinská firma na výrobu dronů U&C UAS. Část výroby a zaměstnanců bude podle ní působit z ČR, vývoj bude na straně Ukrajiny. Existuje podle ní také příslib, že Ukrajinci, kteří by pomáhali v rámci českého obranného průmyslu, by mohli mít výjimku z mobilizační vyhlášky.



Jedním z hlavních odvětví kooperace je podle Šmyhala právě obranný průmysl, tématem diskuse byly také dodávky nových druhů zbraní Ruskem napadené zemi. Šmyhal hovořil i o spolupráci ve výrobě pušek se zbrojovkou Colt CZ Group, která letos v květnu dokončila akvizici výrobce munice Sellier & Bellot.



Ukrajina a Česko budují pevný a strategický svazek, řekl Šmyhal. Spolupráce učiní Evropu bezpečnější a přinese výhodu oběma zemím, míní.



Zástupci obou vlád hovořili také o české iniciativě na zajištění munice v zemích mimo Evropskou unii, prvních 50.000 kusů už Kyjev převzal. "Doufáme ve společné projekty v oblasti výroby munice na území České republiky a v bezpečných místech na Ukrajině a společnou opravu vrtulníků na území České republiky," řekl také Šmyhal.



Česko je podle ukrajinského premiéra výrobcem některých zvláštních zařízení a součástek, které jsou pro napadenou zemi nesmírně důležité. Ukrajinská strana požádala, aby kontrakty mezi českými výrobci a jinými zeměmi byly odloženy a Ukrajina byla prioritní, řekl Šmyhal.



Svému českému protějšku Petru Fialovi (ODS) poděkoval i čestným uznáním za jeho osobní vklad k zachování míru na evropském kontinentu v nynějším složitém období. Připomněl také, že Česko nabídlo Ukrajině zdravotnickou pomoc v souvislosti s nedávným útokem na největší ukrajinskou dětskou nemocnici Ochmatdyt.