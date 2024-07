Jak to bude s výplatou dividendy COLT CZ u klientů Patria Finance?

Obchodník s cennými papíry Patria Finance zaznamenal na trhu a mezi svými klienty nejasnosti ohledně postupu při výplatě dividendy společnosti Colt CZ Group, který platí pro klienty Patria Finance. Přinášíme proto praktické odpovědi:

Patria Finance, a.s. umožní svým klientům, akcionářům společnosti Colt CZ Group SE, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („Společnost”) jednoduše zvolit volbu výplaty dividendy online prostřednictvím platformy Webtrader.



Představenstvo Společnosti na základě Návrhu III (viz odkaz níže) a uvedeného pověření učinilo rozhodnutí, že emisní kurs za 1 kus upisované akcie je stanoven ve výši 570,- Kč, tj. v rozmezí schváleném valnou hromadou Společnosti. Právo na výplatu akciové dividendy může uplatnit akcionář Společnosti, který měl k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, tj. ke dni 4.7.2024, právo na výplatu dividendy ve výši 570,- Kč po sražení příslušných srážkových daní, případně právo na výplatu dividendy po sražení příslušných srážkových daní ve výši násobku čísla 570.



https://www.coltczgroup.com/file/1288



Akcionář si následně může zvolit formu dividendy ze dvou následujících variant:



1. výplata dividendy standardní formou v penězích, a to ve schválené výši 30,- Kč (před zdaněním) na jednu akcii; nebo

2. výplata dividendy ve formě upsání nových akcií („Nové akcie”), kdy bude akcionáři namísto dividendy v penězích umožněno podílet se na zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem Nových akcií Společnosti



Jaké kroky bude nutné akcionářem podniknout?



V případě volby hotovostní dividendy nemusíte podnikat žádné kroky a dividenda bude automaticky připsána na Váš účet u Patria Finance.



V případě volby výplaty dividendy ve formě Nových akcií je třeba zvolit danou volbu online prostřednictvím platformy WebTrader v sekci Portfolio / Korporátní akce / Opční dividenda (výplata CP), a to do dne 8.8.2024 do 17 hod z důvodu následných administrativních činností na straně Patria Finance. Žádné jiné úkony není třeba z Vaší strany podnikat, Patria Finance vše ostatní za své akcionáře zařídí. Akcionář je oprávněn upsat pouze celé kusy v Nových akciích, zbylá část podílu na zisku bude akcionáři vyplacena v penězích.



Jestliže máte k rozhodnému dni zvolenou defaultní volbu výplaty dividendy ve formě cenných papírů, Vámi zvolená volba bude automaticky brána v úvahu.



V případě, že nebudete mít nárok alespoň na jednu Novou akcii Společnosti (viz pravidla pro akcionáře COLT na odkazu níže), nebude volba výplaty dividendy v cenných papírech považována za relevantní a bude Vám vyplacena hotovost.



https://www.coltczgroup.com/investori-dividenda-pravidla-pro-akcionare-k-uplatneni-dividendy-ve-forme-akcii/

Jako klienti Patria FInance, akcionáři Colt CZ Group, můžete nalézt také odpovídající přímou komunikaci k tématu ve své emailové schránce.

S úctou, tým Patria Finance skrze portál Patria.cz



(Komerční sdělení)