O logistickou divizi Deutsche Bahn mají zájem DSV a CVC

Dánská dopravní skupina DSV A/S a konsorcium vedené CVC Capital Partners Plc podaly závazné nabídky na koupi logistické divize německé železniční společnosti Deutsche Bahn. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Nabídky ohodnocují divizi DB Schenker na zhruba 14 miliard eur (351,1 miliardy Kč) a případný prodej by se mohl zařadit mezi největší evropské transakce letošního roku.



Deutsche Bahn v současnosti vyhodnocují konečné nabídky a žádné rozhodnutí ještě nepadlo, dodaly zdroje. Skupina vedená CVC také zároveň předložila nabídku v hodnotě až 16 miliard eur, která zahrnuje možnost, že by německá vláda reinvestovala zhruba tři miliardy eur výměnou za podíl 25 procent v DB Schenker. Tuto nabídku musí Deutsche Bahn projednat s vládou.



Zástupci CVC, Deutsche Bahn a DSV se odmítli ke zprávě vyjádřit.



Německá státní železniční společnost v prosinci oznámila, že přezkoumá možnosti prodeje DB Schenker. Dohoda by Deutsche Bahn pomohla snížit zadlužení a modernizovat domácí železnice, což je prioritou vlády. Firmy DSV a CVC byly považovány za hlavní uchazeče o divizi, když firma AP Moller-Maersk A/S v červenci ze soutěže odstoupila, upozornil Bloomberg. CVC se spojila se singapurským investičním fondem GIC a investičním fondem emirátu Abú Zabí.