Beauty skupina Bezvavlasy úspěšně vstoupila do Chorvatska. Letos očekává dynamický růst tržeb

Beauty skupina Bezvavlasy potvrdila v lednu a v únoru 2025 úspěšnou expanzi své e-commerce platformy do Rumunska a Chorvatska. V roce 2024 dosáhla skupina online tržeb ve výši téměř 400 milionů korun, a ve střednědobém horizontu očekává u své e-commerce divize dynamický růst.



Během první poloviny loňského roku proběhlo spuštění nové generace e-shopu V česku (bezvavlasy.cz), na Slovensku (bezvavlasy.sk) i v Maďarsku (cosmetino.hu). V září byl pak úspěšně spuštěn e-shop v Rumunsku parminunat.ro. „Rumunsko je pro nás strategicky významným trhem ve východní Evropě. Věříme, že vstupem do Rumunska se nám otevřou příležitosti i v okolních státech,“ uvedl na podzim Daniel Horák, Group CEO skupiny Bezvavlasy, a další expanze na sebe nenechala dlouho čekat.



V prosinci loňského roku se naplno rozjela přítomnost skupiny Bezvavlasy v Chorvatsku, a to pod doménou cosmetino.hr. Jedná se o další trh z regionu jihovýchodní Evropy, kam směřuje současný fokus expanze. V Rumunsku pak zaznamenaly Bezvavlasy průměrný měsíční nárůst tržeb o 30 % a rumunský trh se v únoru 2025 podílel 6 % na celkových online tržbách Bezvavlasy. Chorvatsko vykazuje podobný úspěch, a v únoru, po dvou měsících provozu, se podílí 2 % na celkových online tržbách Bezvavlasy.



Předběžné výsledky hospodaření za rok 2024 a jeho výhled



Za rok 2024 předpokládají Bezvavlasy předběžné tržby z online prodeje na úrovni přibližně 400 milionů korun a jejich dynamický růst pro rok 2025 i další období. Hlavním katalyzátorem růstu by měla být expanze do nových regionů i příležitostné akvizice. S ohledem na stále probíhající fúzi se skupinou Hair Servis, která je velice náročná na konsolidaci dat, však bude skupina Bezvavlasy schopna zveřejnit kompletní konsolidované hospodářské výsledky za rok 2024 a výhled pro rok 2025 v druhé polovině 2. čtvrtletí.



AI pomáhá s další expanzí. Na řadě je Slovinsko



Pro rok 2025 a dál si vedení skupiny analyzuje další vhodné trhy, s cílem vstupovat ročně do 1 až 2 nových regionů. Nejbližší rozšíření o nový trh čeká Bezvavlasy během druhého čtvrtletí, kdy chce vstoupit do Slovinska. „Díky současným možnostem využití AI (umělé inteligence) se nám daří zkracovat dobu přípravy spuštění e-shopu pro nové regiony. Například úprava jazykových mutací tak je nejenom finančně, ale především časově neporovnatelně méně náročná,“ komentuje expanzi e-commerce ředitel skupiny Bezvavlasy Nicolas Eich.



Akvizice jako katalyzátor digitálního růstu

V loňském roce byla také úspěšně dokončena akvizice Cosmo (cosmo.cz), specializovaného e-shopu s parfémy. Současně došlo k integraci do skupiny Bezvavlasy a provázání nabídky zboží. Nově tak zákazníci naleznou na bezvavlasy.cz nabídku více než 1 000 parfémů. Tato akvizice byla pilotním testem, u kterého si skupina Bezvavlasy otestovala a nastavila procesy pro podobné druhy transakcí. V budoucnu je možné, že podobné malé akvizice specializovaných e-shopů v Česku i v zahraničí bude realizovat, aby tím urychlila vstup na nové trhy, nebo rozšiřovala své produktové portfolio, jako tomu bylo v případě Cosmo.



Fúze skupiny Hair Servis vstupuje do nejdůležitější fáze



Klíčovým projektem fúze Hair Servis je centralizace celé skupinové logistiky do skladu v Boru a s tím související migrace IT systémů. Realizace rozšíření kapacit skladu skrze investice do nových skladových technologií již nyní probíhá, a měla by být dokončena v tomto čtvrtletí. Následné stěhování regionálních skladů bude probíhat postupně během celého letošního roku. Důležité pro sjednocení logistiky byla migrace regionálních poboček Hair Servis pod jednotný ERP systém, která proběhla úspěšně.