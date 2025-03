Renault a Nissan upravují svou alianci, umožní tak snížení vzájemných podílů

Francouzský výrobce automobilů a jeho japonský partner Nissan se dohodli na úpravě podoby své dlouholeté aliance. Dohoda mimo jiné umožňuje snížení podílů, které v sobě partneři navzájem drží. Požadovaná minimální úroveň podílů bude nově činit deset procent, zatímco doposud to bylo 15 procent. Firmy o tom dnes informovaly ve společné tiskové zprávě.



Úprava otevírá cestu k získání finančních prostředků prodejem akcií v partnerském podniku. Přichází v době, kdy Nissan potřebuje zlepšit svou finanční pozici, protože se potýká se zhoršujícími se hospodářskými výsledky a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci svých aktivit. "Skupina má silný zájem na tom, aby Nissan co nejrychleji dosáhl obratu v hospodaření," uvedl šéf Renaultu Luca de Meo.



Dohoda rovněž předpokládá, že koupí od Nissanu 51procentní podíl v indickém společném podniku Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL). Stane se tak jeho 100procentním vlastníkem. "Tento projekt je pro klíčovou příležitostí k rozšíření mezinárodních aktivit," píše se v tiskové zprávě.



Nissan bude v rámci dohody rovněž zbaven svého závazku investovat do divize Renaultu pro výrobu elektromobilů s názvem Ampere. Japonský podnik se v minulosti zavázal, že do divize vloží 600 milionů eur (zhruba 15 miliard Kč), napsala agentura Reuters.



Nissan se dosud plně nezotavil z let krize a chaosu, jež vyvolalo zatčení a sesazení bývalého generálního ředitele společnosti Carlose Ghosna v roce 2018. Loni v prosinci Nissan zahájil rozhovory o spojení s domácím konkurentem . Letos v únoru ale firmy oznámily ukončení rozhovorů. Jednání podle médií komplikovaly rozdílné názory na podobu spolupráce, zejména návrh Hondy, aby se Nissan stal její dceřinou společností.