Tempo růstu americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí zrychlilo na tři procenta

Tempo růstu americké ekonomiky ve druhém čtvrtletí výrazně zrychlilo. Americký hrubý domácí produkt (HDP) se v celoročním přepočtu zvýšil o tři procenta, zatímco růst v prvních třech měsících roku činil 1,4 procenta. Ve zpřesněné zprávě to dnes uvedla statistická agentura amerického ministerstva obchodu.



Ministerstvo tak o 0,2 procentního bodu zlepšilo předchozí odhad zveřejněný před měsícem. Růst HDP odrážel především zvýšení spotřebitelských výdajů, soukromých investic do zásob a nebytových fixních investic, uvedl úřad.



Ve srovnání s prvním čtvrtletím podle ministerstva zrychlení růstu HDP ve druhém čtvrtletí odráží zejména oživení soukromých investic do zásob a zrychlení spotřebitelských výdajů. Negativně naopak působil pokles fixních investic do bydlení.



Mezinárodní měnový fond (MMF) v červenci ve svém letním výhledu zhoršil odhad letošního růstu americké ekonomiky oproti jarní prognóze o desetinu bodu na 2,6 procenta. Na příští rok počítá se zpomalením tempa růstu na 1,9 procenta, stejně jako očekával na jaře.



Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v červenci překvapivě vzrostla na 4,3 procenta z červnových 4,1 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od října 2021. Šéf americké centrální banky Fed Jerome Powell následně na každoročním sympoziu centrálních bankéřů v Jackson Hole řekl, že nastal čas na snížení úrokových sazeb. Rizika zvyšování inflace podle něj klesla, zatímco rizika poklesu zaměstnanosti se zvýšila.