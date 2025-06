Americká ekonomika v prvním čtvrtletí klesla o 0,5 procenta, víc než se čekalo

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v prvním čtvrtletí v celoročním přepočtu snížil o 0,5 procenta. V konečné zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu, které tak výrazně upravilo svůj odhad z konce minulého měsíce, podle kterého ekonomika klesla o 0,2 procenta. HDP se snížil poprvé za tři roky a jeho pokles je především výsledkem silného nárůstu dovozu kvůli zavádění cel.



Vliv ale měl i pokles vládních výdajů, ztráty pak částečně kompenzovaly vyšší investice a spotřebitelské výdaje. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku ekonomika vykázala růst v přepočtu na celý rok o 2,4 procenta.



Podniky v prvním čtvrtletí výrazně urychlily dovoz do USA kvůli očekávanému zvýšení cel. Dovoz vzrostl o 37,9 procenta, nejrychleji od roku 2020, a snížil HDP téměř o 4,7 procentního bodu. Spotřebitelské výdaje sice rostly, ale tempo růstu prudce zpomalilo. Výdaje federální vlády klesly o 4,6 procenta, nejvíce od roku 1986.



Analytici však upozorňují, že příliv dovozu v prvním čtvrtletí se pravděpodobně nebude ve druhém čtvrtletí opakovat. Dovoz by tak neměl HDP dál zatěžovat. Ekonomové v anketě společnosti FactSet očekávají ve druhém čtvrtletí oživení růstu na tři procenta. Ministerstvo obchodu plánuje zprávu o vývoji HDP za duben až červen zveřejnit 30. července, napsala agentura AP.



Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu předpověděl, že americká ekonomika vykáže za celý letošní rok vzestup o 1,8 procenta, zatímco v lednu fond letošní růst odhadoval na 2,7 procenta. Odhad růstu na příští rok MMF snížil na 1,7 procenta z dříve předpokládaných 2,1 procenta.