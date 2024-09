Víkendář: Německá stagnace

Německé hospodářství se již nějakou dobu pohybuje ve stagnaci a jak ukazují data, ta stále pokračuje. Pro Bloomberg to uvedl prezident Ifo Institute Clemens Fuest, podle kterého budí obavy zejména vývoj ve výrobním sektoru, a to u výrobců investičního zboží. Slabé jsou totiž investice firemního sektoru, což se začíná projevovat i na souvisejících službách včetně dopravy a logistiky.



Jak moc se do situace v Německu promítá výše sazeb v eurozóně a změnil by ji tedy pokles sazeb? Fuest míní, že trhy již plně počítají s poklesem sazeb v září, takže ten by větší pozitivní dopad mít neměl. Opak by platil, pokud by k němu nakonec nedošlo. Celkově je ale situace v německé ekonomice spíše odrazem strukturálních faktorů, u nichž Fuest zmínil zaměření na spalovací motory u automobilek a „stále relativně vysoké ceny energií“.







V Německu také podle ekonoma dochází ke změně na straně exportů. Při slabší ekonomické aktivitě totiž v minulosti často pomáhaly právě vývozy, „ale tentokrát se zdá, že k tomu nedochází.“ Bloomberg se také ptal, zda se „němečtí zástupci v ECB mýlí, pokud jsou ke snižování sazeb opatrní?“ Fuest na to odpověděl, že „alespoň teoreticky nemají němečtí zástupci v ECB hájit německé zájmy“. V nich ale nyní skutečně je pokles sazeb, protože německé hospodářství momentálně za celou eurozónou zaostává. Opatrnost ke snižování sazeb by tak měla být patrná spíše mimo Německo.



Ekonom zmínil, že v eurozóně pokračuje silný růst mezd, týká se to i jeho země. Nicméně německý spotřebitel podle něj na tento vývoj nereaguje zvýšenou spotřebou. Řešení současné situace pak spočítá ve zlepšení sentimentu jak na straně spotřebitele, tak na straně firem. Převažuje ale názor, že německé hospodářství je „určitým způsobem zaseknuté“. Vláda sice přišla s programem revitalizace, který „jde správným směrem, ale jeho kroky jsou příliš malé.“ Fuest míní, že je potřeba mimo jiné daňových reforem, které by zvýšily nabídku práce. „Je potřeba kombinace strukturálních reforem a poklesu sazeb.“



Následující tabulka ukazuje predikce inflace a růstu v zemích eurozóny a v USA od :





Podle by německé hospodářství mělo letos stagnovat a příští rok růst o 0,5 %. Zaostávat by tak mělo za všemi vybranými zeměmi, z nich se nejvyšší růst čeká ve Španělsku. Inflace se bude podle této banky v eurozóně letos i příští rok pohybovat na 2,5 %.



Zdroj: Bloomberg, Commerzbank