EDF napadla jaderný tendr kvůli výběru KHNP, Westinghouse kvůli bezpečnostní výjimce

Francouzská EDF v odvolání proti tendru na stavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech primárně napadla rozhodnutí o výběru korejské KHNP, Westinghouse své argumenty směřoval k využití bezpečnostní výjimky. Důvody dnes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil v tiskové zprávě. Obě společnosti odeslaly své návrhy na úřad v posledním srpnovém týdnu, kdy ÚOHS pouze potvrdil, že návrhy obdržel. Nyní upřesnil důvody, které neúspěšné uchazeče k podání návrhů vedly.



"V obou věcech byla zahájena správní řízení, jejichž délku není v současné době možno s ohledem na věcnou i procesní složitost předvídat. Až do vydání prvoinstančních rozhodnutí nebude úřad k průběhu těchto správních řízení poskytovat žádné další informace," uvedl ÚOHS.



"Návrh Electricité de France, tedy EDF, směřuje primárně proti rozhodnutí o výběru preferovaného dodavatele a domáhá se tedy, aby úřad konstatoval porušení zadávacích podmínek a zrušil úkony zadavatele související s posouzením nabídek," uvedl ÚOHS.



Výtka americké společnosti Westinghouse směřuje k postupu společnosti , která má jako zadavatel zakázku na starost, mimo režim zákona na základě takzvané bezpečnostní výjimky. "Rovněž zdůrazňuje porušení základních zásad veřejného zadávání a pochybení při výběru preferovaného dodavatele. Podle navrhovatele Westinghouse by měl úřad zrušit rozhodnutí zadavatele o vyzvání preferovaného dodavatele KHNP a dodavatele EDF a nevyzvání dodavatele Westinghouse do další fáze výběrového řízení i rozhodnutí o rozšíření předmětu veřejné zakázky z ledna 2024 a všechny navazující úkony zadavatele," konstatoval ÚOHS.



Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská KHNP, která uspěla v tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před EDF. nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Tendru se původně zúčastnil také Westinghouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. První americká nabídka podle ní nesplnila podmínky.