ČEZ dokončil akvizici 55,21% podílu v provozovateli plynárenské infrastruktury GasNet

Skupina dokončila akvizici 55,21% podílu ve skupině GasNet, největším provozovateli plynárenské distribuční infrastruktury v České republice. Zemní plyn a později i vodík budou hrát klíčovou roli v budoucím vývoji české ekonomiky. Touto akvizicí Skupina podporuje transformaci teplárenství a jeho přechod od uhelné energetiky k zemnímu plynu a k vodíku. Prodávaný podíl dosud spravovala společnost Macquarie Asset Management, která jednala jménem spravovaných fondů. Transakci již schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR i Evropská komise.



„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat souhlas Evropské komise i Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a dokončit akvizici GasNet, která nám umožní dále postoupit v transformaci i modernizaci české energetiky. Zemní plyn je významným palivem, který pomůže s odchodem regionu od uhlí směrem k bezemisním zdrojům. Klíčovou roli sehraje plyn zejména v teplárenství, kde chceme přejít z uhlí na plyn a biomasu nejpozději do roku 2030. Následně počítáme i s přebudováním plynárenské infrastruktury na distribuci zeleného vodíku,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.



Skupina GasNet spravuje síť 65 000 km plynovodů a drží přibližně 80% podíl na distribuci zemního plynu v ČR, obsluhuje cca 2,3 milionu odběrných míst a ročně distribuuje 66 TWh plynu. Sjednaná kupní cena činí 846,5 mil. EUR, což odpovídá hodnotě tzv. equity value kupovaného 55,21% podílu.



„GasNet je stabilní společnost a regulované aktivum a našim akcionářům touto akvizicí přinášíme jistotu do budoucnosti. V provozování distribučních sítí v elektřině a plynu lze také najít řadu synergií a na ty se teď chceme zaměřit,“ říká místopředseda představenstva Pavel Cyrani.



ČEZ akvizicí většinového podílu ve skupině GasNet naplňuje i svůj podnikatelský záměr v oblasti distribuce plynu, který je součástí Koncepce podnikání schválené na valné hromadě společnosti.



Předmětem transakce je 55,21% podíl ve společnosti Czech Gas Networks, S.a r.l., která je jediným vlastníkem společnosti Czech Gas Networks Investments, S.a r.l., vlastníka Czech Grid Holding, a. s., která vlastní GasNet, s. r. o., a GasNet Služby, s. r. o. Prodávajícím je Macquarie Asset Management jménem spravovaných fondů.

