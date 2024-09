Zahraniční obchod ČR se v červenci propadl do schodku 4,1 mld. Kč

Po deseti měsících kladné bilance se zahraniční obchod ČR v červenci propadl do schodku 4,1 miliardy korun, meziročně byl ale o 2,1 miliardy korun nižší. Hodnota dovozu převýšila vývoz. Stagnoval vývoz motorových vozidel a navýšil se dovoz počítačů, elektronických a optických přístrojů. Uvedl to dnes na webu Český statistický úřad (ČSÚ).



Meziročně vzrostl vývoz o 12,2 procenta na 355,8 miliardy korun a dovoz o 11,3 procenta na 359,9 miliardy korun. Meziměsíčně po sezónním očištění se snížil vývoz o čtyři procenta a dovoz o 1,2 procenta.



"Po deseti měsících skončila obchodní bilance ve schodku, červencová bilance byla tedy první zápornou bilancí v letošním roce. Hodnota dovozu převýšila stranu vývozu, a to i proto, že vývoz motorových vozidel a jejich dílů stagnoval zejména kvůli celozávodním dovoleným, naopak stranu dovozu nejvíce navýšily počítače, elektronické a optické přístroje," uvedla Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.



Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím podle ČSÚ příznivě ovlivnil zejména obchod s elektrickými zařízeními, který se meziročně zlepšil o 5,3 miliardy Kč. Naopak nepříznivý vliv na bilanci zahraničního obchodu měl hlavně větší deficit obchodu se základními kovy o 3,7 miliardy Kč, dále s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,1 miliardy Kč a rafinovanými ropnými produkty o 1,9 miliardy Kč.



U obchodování se státy EU se přebytek v červenci meziročně zvýšil o 5,8 miliardy Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 3,4 miliardy Kč.



Za prvních sedm měsíců letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 155,2 miliardy Kč, což představovalo meziroční přírůstek o 84,3 miliardy Kč.



ČSÚ zároveň dnes zveřejnil zpřesnění údajů za loňský rok. Podle konečných výsledků loni meziročně vzrostl vývoz o 0,8 procenta na 4,44 bilionu Kč, zatímco dovoz klesl o 6,3 procenta na 4,32 bilionu Kč. Zahraniční obchod ČR tak v roce 2023 skončil přebytkem 122,5 miliardy Kč, o rok dříve naopak vykázal deficit 204,8 miliardy Kč.