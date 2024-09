Akcie Raiffeisen propadají o 7 %, soud zablokoval prodej ruské pobočky

Akcie (RBI) dnes v ranním obchodování ve Frankfurtu nad Mohanem ztrácejí přes sedm procent a tíží také domácí rakouský index. Podle agentury Reuters reagují na zmrazení akcií její ruské pobočky ruským soudem. Ten tak největší západní bance podnikající v Rusku zablokoval prodej této divize. RBI uvedla, že se pokusí rozhodnutí soudu zvrátit.



Je to největší podobné zmrazení, jaké se týká západní banky v Rusku. Banka je pod tlakem úřadů na obou stranách Atlantiku, aby kvůli válce s Ukrajinou omezila své rozsáhlé aktivity v Rusku. Západní země se snaží Rusko izolovat posílením sankcí zaměřených na bankovnictví a omezením přístupu k západnímu zboží.



RBI kvůli tlaku mezinárodních regulačních orgánů slíbila, že své ruské podnikání, které poskytuje platební služby stovkám tamních společností, oddělí. Po více než dvou letech války mezi Ruskem a Ukrajinou se však změnilo jen málo.



Mluvčí uvedl, že krok ruského soudu vylučuje prodej banky, ale nedotkne se podnikání. "Stále můžeme jmenovat vedení a dávat Rusům pokyny, ale banku prodat nemůžeme," citovala jej agentura Reuters.



V Rusku podniká ještě italská UniCredit, která je také pod tlakem, aby odešla. RBI je ale mnohem větší a stala se testem odhodlání Západu ukončit vztahy s Ruskem, píše Reuters.



Ruské úřady daly RBI, která má v zemi přibližně 2600 firemních zákazníků, čtyři miliony místních majitelů účtů a 10.000 zaměstnanců, jasně najevo, že si přejí, aby zůstala, protože umožňuje mezinárodní platby, uvedl jeden ze zdrojů agentury Reuters. RBI je důležitým finančním záchranným bodem pro miliony ruských zákazníků, kteří chtějí posílat eura nebo dolary do zahraničí.



Západní regulační orgány chtějí, aby se to změnilo. Evropská centrální banka (ECB) požaduje, aby banka omezila své podnikání v Rusku.



Raiffeisen hraje významnou finanční roli doma v Rakousku a ve velké části střední a východní Evropy, podniká i v České republice. Od Vídně po Moskvu spravuje účty více než 18 milionů klientů, má 44.000 zaměstnanců.



Od roku 2022, kdy začala válka na Ukrajině, se Rusko stalo pro banku ještě větším zdrojem peněz. V prvních třech měsících letošního roku se Rusko podílelo na zisku skupiny zhruba polovinou, protože se prudce zvýšily poplatky za platby do zahraničí.



Zmrazení souvisí s nedávnou žalobou ruského investičního holdingu Rasperia na společnost a její rakouské akcionáře a divizi . Ta ale uvedla, že není obviněna z žádného protiprávního jednání.