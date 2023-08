Český zahraniční obchod skončil v červnu v přebytku 18,2 miliardy korun

Zahraniční obchod ČR skončil v červnu v přebytku 18,2 miliardy korun, meziročně se zlepšil o 33,4 miliardy korun. Ke zlepšení obchodní bilance přispěl zejména nižší schodek obchodu s ropou a zemním plynem a zvýšení vývozu motorových vozidel. Předběžné údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Vývoz v červnu meziročně stoupl o procento na 398,3 miliardy korun. Dovoz klesl o 7,2 procenta na 380,1 miliardy korun. Červen 2023 měl stejný počet dní jako červen 2022. Meziměsíčně se po sezonním očištění zvýšil vývoz o 0,7 procenta a dovoz o 0,4 procenta.



"Obchodní bilance za červen byla ve sledovaném měsíci poprvé po dvou letech kladná. V plusových hodnotách se drží již šest měsíců v řadě, takže za první pololetí roku je v přebytku 80 miliard korun. Pro srovnání, v prvním pololetí předchozího roku byla ve velmi podobné výši, ale se záporným znaménkem," uvedl vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička.



K meziročnímu zlepšení bilance zahraničního obchodu přispělo zejména snížení schodku obchodu s ropou a zemním plynem o 16,6 miliard korun. Situaci ovlivnil pokles cen na světových trzích i nižší množství dovezených surovin. Přebytek obchodu s motorovými vozidly stoupl o 7,8 miliardy a deficit obchodu se základními kovy se zmenšil o 3,8 miliardy korun. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles aktiva obchodu s elektřinou o 3,8 miliardy korun, obchodu s kovodělnými výrobky o 1,8 miliardy korun a odpadními produkty o 1,1 miliardy korun.



Za prvních šest měsíců dosáhl přebytek obchodní bilance 79,8 miliardy korun. Loni ve stejném období skončil s deficitem 83,2 miliardy korun. Od začátku roku stoupl vývoz o pět procent, dovoz klesl o 2,4 procenta.



"Červen opět potvrdil, že loňský hluboký deficit obchodní bilance byl jen přechodnou záležitostí způsobenou energetickou krizí a letos se obchodní bilance opět vrátila do tradičního přebytku," řekl ČTK ekonom společnosti Deloitte Václav Franče. Očekává, že se za celý rok 2023 obchodní bilance dostane do přebytku 150 miliard korun, loni přitom skončila ve schodku asi 200 miliard korun. "Při slabé domácí poptávce, zejména klesající spotřebě domácností, je to právě zahraniční obchod, který táhne ekonomiku," míní Franče.