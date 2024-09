FIXED.zone teď neroste jak chtěla. Hovoří o změnách trhu i konkurenci, to nejlepší stále vidí před sebou

FIXED.zone dosáhla v 1. pololetí letošního roku obratu přesahujícího 208 milionů korun, oproti stejnému období v loňském roce jde o 2% nárust. Ve stejném období EBITDA klesla na 6,8 milionů ze 17,4 milionů korun v meziročním srovnání.

První pololetí bylo podle firmy poznamenáno mimořádnými vlivy. "Například změna účtování obratových bonusů ze strany zákazníků, kdy došlo ke změně jejich vyplácení z roční báze na kvartální. To zapříčinilo zvýšení vyplacených bonusů meziročně za první pololetí o více než 8 milionů korun. Samotná provizní výše obratových bonusů však zůstala beze změny, což znamená že na konci roku se situace vyrovná s předchozími obdobími a finální suma bude obdobná, respektive přímo reflektující reálně uskutečněné prodeje přes obchodní partnery. FIXED je přitom schopen udržet nastavené hrubé marže u svých výrobků, kdy ani v širším kontextu stavu e-commerce, resp. makroekonomické situace nedochází k jejímu narušování za účelem zachování objemu," uvádí ve zprávě firma.

„Co se tržeb týče, jsou i přes kladná čísla v tuto chvíli mírně za očekáváními. Příčiny lze najít ve více rovinách. Vliv na ně měl jak vstup na trh nových hráčů z Asie, tak také velké změny na maloobchodním trhu v České a Slovenské republice v kombinaci s přetrvávající špatnou spotřebitelskou náladou. Na druhou stranu po zohlednění všech těchto nepříznivých vlivů považujeme výsledky za dobré. Přes to všechno jsme dokázali růst,“ uvádí Jan Moravec, CEO a člen správní rady společnosti FIXED.zone.

Firma se letos také přestěhovala do nového sídla společnosti na adrese Budějovická 19, Homole u Českých Budějovic a také tento přesun do nových prostor s sebou nesl výrazné investice do nového vybavení, které byly financovány prostřednictvím dlouhodobých úvěrů. „Mezi další významné náklady, které měly na výsledky vliv, se řadí též meziroční zvýšení nákladů na logistiku, konkrétně o 1,7 milionu korun, a investice do modernizace softwaru a migrace na nové servery ve výši jednotek milionů korun. O 2,4 milionů korun jsme v souladu s nastavením expanzivní politiky a vstupu na nové trhy zvedli výdaje do marketingu. Chceme oslovit a získat novou a stabilní zákaznickou základnu,“ komentuje Daniel Havner, obchodní ředitel a člen správní rady FIXED.zone.

Meziročně se za první pololetí zvýšily úroky na úvěrovou linku, bezmála o 1,4 milionu korun. Tento náklad reprezentuje navýšení jak dlouhodobé úvěrové linky, tak provozních úvěrů a kontokorentů určených na financování oběživa. "Byznys model FIXED se vyznačuje dlouhou dobou provozního cyklu, kdy je třeba zásoby financovat s předstihem. Na druhé straně jsou nastaveny dlouhé lhůty splatnosti u významných zákazníků. V kontextu pokračující expanze na nové trhy je tak provozního úvěrového rámce aktivně využíváno. Pozitivním faktorem v tomto ohledu je pokračující pokles úrokových sazeb, kdy zejména ve druhém pololetí bude tento makroekonomický trend působit na výši úroků pozitivně," konstatuje firma.

„Navzdory výzvám, kterým jsme v první polovině letošního roku čelili, jsme přesvědčeni, že nejlepší období pro FIXED.zone je teprve před námi. Očekáváme, že díky našim aktivitám v oblasti marketingu, zaměřením na projekty v oblasti udržitelnosti jako například naše recyklovaná pouzdra ReStory, expanzi do zahraničí i konsolidaci českého a slovenského trhu, zaznamenáme výraznější růst. Cílem je posílit pozici na trhu a především nadále poskytovat špičkové produkty našim zákazníkům,“ uvádí Jan Moravec, CEO a člen správní rady společnosti FIXED.zone.



FIXED.zone a.s. je ryze českou společností s ambicí stát se evropským lídrem v oblasti všeho, co patří k mobilním telefonům, tabletům a nositelné elektronice. FIXED.zone v roce 2021 úspěšně vstoupila na trh START pražské burzy, kde jsou její akcie obchodovány. Majoritní vlastnictví stále drží v rukou původní zakladatelé, kteří ve společnosti aktivně manažersky působí a podílejí se na jejím rozvoji. Firma má dnes již více než 90 zaměstnanců ze sídla v Českých Budějovicích a vlastní výroby luxusních kožených pouzder v Prostějově.