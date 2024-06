Druhý den jarního START Day: Novinky z Prabosu i FIXED, rekordní rok mmcité, M&T kliky před první dividendou, eMan míří na obrat 300 mil. Kč, HARDWARIO zúročí investice do ekosystému i partnerství v USA

Dneškem pokračuje druhým dnem jarní START Day roku 2024, na kterém reportují firmy, jejichž akcie jsou obchodované na trhu START pražské burzy, své výsledky za rok 2023 a další novinky. Na Patria.cz Vám přinášíme výběr nejdůležitějších novinek.

FIXED.zone: Rok ve znamení růstu a ambice stát se evropským leadrem

Společnost FIXED.zone dosáhla 18,6% růstu, což nenaplnilo očekávaných 20 % ovšem i tak se jedná o hezký výsledek. Z celkového obratu ve výši 375 mil. CZK došlo k růstu na 445 mil CZK, EBITDA ve výši 19,3 mil. vzrostla o 31,6 % na 25,4 mil.

Výsledky by se ovšem mohly setkat ještě s větším úspěchem, avšak společnost byla nucena odepsat 5,2 milionů korun, které se investovaly do vývoje IoT technologií. Tímto směrem se však společnost nechtěla nadále ubírat.

Zdroj: Prezentace společnosti FIXED.zone pro účely Start Day 5.6.2024

FIXED.zone se chce nadále věnovat především svému růstu, a proto se chystá rozšířit své portfolio o několik nových produktů, věnovat se nadále exportu do zahraničního trhu především v Pobaltských republikách, Portugalsku a Maďarsku. Dále zahajuje program ReStory, který se zaměřuje na recyklaci TPU pouzder. Část financí se investuje do kampaní a PR pro rozšíření povědomí mezi spotřebitele. Plánují se také zdvojnásobit investice do marketingových kampaní, a implementovat nový B2B a B2C portál. Vyplácení dividend není zatím v plánu.



Společnost Prabos: Největší ryze český výrobce obuvi, se řadí mezi přední výrobce specializované obuvi pro bezpečnostní složky v regionu Střední Evropy.

V roce 2023 Prabos vykázal tržby 357,6 mil. Kč při EBITDA 64,7 mil. Kč. V obou ukazatelích se jedná o značné zlepšení oproti výsledkům za rok 2022. V roce 2024 Prabos očekává mírný ústup zpět při výhledu tržeb okolo 343 mil. Kč a EBITDA okolo 44 mil. Kč.

Výsledky za Q1/2024 jsou částečně v souladu s výhledem: tržby činily 91,5 mil. Kč oproti 123,1 mil. Kč za stejné období v roce 2023. EBITDA meziročně však vzrostla na 20,3 mil. Kč oproti 12,6 mil. Kč loni.

Nižší odbyt (pokles tržeb) Prabos zčásti dává na vrub hospodářské kondici hlavních obchodních partnerů spíše než nedostatečné atraktivitě nabízené kolekce.

Mezi odběratele specializované obuvi, která je například schopná odolat minám, patří armády NATO, včetně Armády ČR a dále rovněž policejní a záchranné složky.

Mezi zákazníky společnosti patří ČEZ, ABB, Škoda Auto či třeba US Steel. V neposlední řadě společnost provozuje e-shop pro retailovou klientelu.

Novinky / události

Největší kontrakt pro Armádu ČR z roku 2021 probíhá a bude probíhat až do roku 2025. Pak se očekává vypsání nového tendru.

Společnost Prabos hledá nové trhy, ať již se jedná o nabídku učiněnou Dánsku či úspěch v Polsku, po kterém je společnost v kontaktu i s tamní policií a městskými policiemi.

Prabos má dále kontrakty v Německu a Litvě, nicméně tvrdá konkurence vede k dramatickému tlaku na pokles cen. Tomu společnost obecně přičítá i očekávané zhoršení v letošním roce.

Za pozitivní společnost považuje stabilizaci situace v oblasti nákupu materiálů.



Prabos rovněž přichází na trh s prototypy speciální obuvi Predátor pro armádu, jejíž výroba bude dále pokračovat.

Pro teplé počasí pak společnost nabízí obuv Caracal se speciální příměsí, od níž si slibuje zlepšení přirozeného pohybu, maximalizaci výkonu a minimalizaci výkonu.

Prabos investuje do zavádění nových technologii, spolupráce s dalšími firmami na vývoji extrémně odolné podrážce, která byla představena na armádním veletrhu v Norimberku při prezentaci obovi Striker, tj. NexX4TM.

Díky tzv. EMMA, polohovacímu a vysekávacímu systému využívajícímu prvky umělé inteligence je Prabos schopen zčásti nahrazovat lidskou pracovní sílu, kterou je stále těžší nacházet na trhu.

V neposlední řadě společnost Prabos začala za 40 mil. Kč – spolufinancováno investičním úvěrem – výstavbu logistické a skladovací haly, řeší se budoucí využití bývalé kotelny.

Mmcité a.s.: Rekordní rok 2023 a akvizice firmy Kovostal

Společnost mmcité a.s. zaznamenala velmi úspěšný rok 2023. Výrazný růst zisku byl dán především stabilizací cen na komoditních trzích, stabilizací cen energií, zvyšující se efektivitou ve výrobě, ale především obchodními úspěchy v několika regionech, které vyústily ve vyšší zisky.

Konsolidované tržby dosáhly úrovně 1,189 miliardy korun a provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o 145 % na téměř 150 milionů korun. EBITDA marže vzrostla o 137 % z 5,3 % v roce 2022 na současných 12,6 %. Čistá marže pak vzrostla o 157 % z 2,8 % na 7,2 %.

Úroveň zisku překonala veškeré očekávání, vzhledem k tomu plánuje představenstvo mmcité a.s. první výplatu dividendy v hrubé výši 3,33 CZK na akcii. Došlo také k výraznému poklesu čistého dluhu, který poklesl o 111,5 mio. czk z +53,3 mio. CZK na -58,2 mio. CZK.

Zdroj: Prezentace společnosti mmcité a.s. pro účely Start Day 5.6.2024

Jako další úspěch si mmcité a.s. může připsat Cenu Designbloku, kde je každoročně cílem vyzdvihnout ty nejzdařilejší počiny v předem stanovených kategoriích.

Společnost mmcité a.s. úspěšně dokončila akvizici společnosti Kovostal, s.r.o. - výrobce sedadel a tribun pro sportovní, kulturní a víceúčelové haly. Skupina mmcité očekává během let 2024-2026 dynamický rozvoj výrobního areálu Kovostal v Jarošově u Uherského Hradiště, kam se brzy přesune veškerá výroba mmcité lokalizovaná v Česku. Rozvoj bude zaměřen i na rozšíření obchodních aktivit Kovostalu a zařazení komplementárních produktů Kovostal do portfolia mmcité.

Na akvizici byla primárně použita většina finančních prostředků z IPO (cca 2/3). Zbytek bude použit společně s dalšími vlastními zdroji na investice do areálu.



M&T 1997: Vyplácení dividend a rozšíření výrobního závodu



Společnost M&T 1997 čelí dopadům stavební recese, což zapříčinilo pokles tržeb o 7,1 % na 156 747 tis. CZK. Největší ústup zisku společnost zaznamenala v roce 2022, nyní se však stabilizovala na běžnou úroveň, uvedli jejich zástupci v rámci START Daye.



Provozní zisk EBITDA za rok 2023 vzrostl o 46,94 % na 48 017 tis. CZK při EBITDA marži 30,64 %. Pozitivní efekt měly mírně nižší mzdové náklady, stabilizace komoditního trhu i trhu s energiemi. Pozitivně se zejména projevilo předzásobení se z konce roku 2022, což napomohlo finančnímu výsledku v roce 2023. Čistý zisk je předpokládán na úrovni 33 075 tis. CZK při čisté marži 21,1 %. Za rok 2023 se očekává první výplata dividendy, jejíž výši firma oznámí v nejbližším horizontu.



V letošním roce společnost předpokládá mírný nárůst tržeb o 5 %, provozní zisk EBITDA na úrovni 47 400 tis. CZK při marži 28,80 %.

Zdroj: Prezentace společnosti M&T 1997 pro účely Start Day 5.6.2024

V dubnu 2024 bylo dokončeno snížení základního kapitálu pro potřeby pohodlné dividendové politiky. Zvažuje se vyplácet dividendu 2x ročně v letním a zimním období. Finální výše dividendy za rok 2023 bude oznámena společně s pozvánkou na valnou hromadu. Předpokládaný termín uveřejnění detailnějšího výhledu hospodaření bude do konce června tohoto roku.



Společnost M&T 1997 má v plánu rozšíření výrobní závodu o novou halu, která má otevřít prostor pro nové výrobky a rostoucí systém Magnetic, dále „odpočinkovou zónu“ pro zaměstnance a obchodní partnery ve spolupráci s mmcité. Rozšíření se týká i exportu, který se hodlá více zaměřit na slovenský trh a dále například Srbsko, kde firma momentálně navazuje spolupráci s jiným významným evropským výrobcem klik a dveří, padlo také v prezentaci.



V roce 2024 vznikl nový showroom, kde se očekává představení nového modelu dveřní kliky opět v rámci Designbloku. Vývoj byl znovu ve spolupráci s předními českými designéry.



eMan: Začínal vývojem mobilních aplikací, nyní nabízí standardní portfolio služeb, včetně UX a UI designu s rostoucím podílem podpory a servisu. V neposlední řadě společnost nabízí outsourcing IT specialistů a consulting.



eMan v roce 2023 dosáhl obratu 254,4 mil. Kč při EBITDA 25,7 mil. Kč. Meziročně došlo oproti roku 2022 k mírnému snížení tržeb, ale provozní ziskovost se zvýšila. V dalších letech společnost plánuje další růst tržeb, aby posunula se obratově, což může trochu snížit dočasně ziskovost. Milníkem je překonání 300 mil. Kč tržeb do roku 2026, k čemuž společnost podle svého CEO Horyny směřuje veškeré úsilí.

Zdroj: Prezentace společnosti eMan pro účely Start Day 5. 6. 2024



Klíčové události pro společnost eMan

V roce 2023 eMan pokračoval v úspěšné realizaci dlouhodobých velkých projektů třeba pro ČSOB, ABB, PPL či Volskswagen. Běžely intenzivní obchodní aktivity na bázi akvizice nových zákazníků – jako jsou třeba Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Energo Pro a další. Podařilo se rovněž rozšířit objem projektů v oblasti podpory a servisu.



Došlo k další akceleraci využití umělé inteligence v rámci realizace jednotlivých zakázek a napříč všemi firemními procesy. Podařilo se úspěšně nastartovat designovou značku BrightVibe, která do jisté míry funguje samostatně (UX a UI design). A probíhal intenzivní rozvoj prvních projektů v rámci fondu eMan Innovations jako jsou Zenplanto a Senfina Labs, která budou již v letošním roce generovat zajímavá čísla.



V roce 2024 chce společnost realizovat rozsáhlé projekty pro nové zákazníky - například v rámci projektu pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR „Národní geoportál územního plánování“ či několik projektů pro ÚZIS pro Ministerstvem zdravotnictví.

Pro společnost EnergoPro společnost dokončuje zákaznický portál a digitalizaci akvizičního projektu.

Dochází rovněž ke startu agentury pro outsourcing IT specialistů pod značkou eMan Alfa a dochází k restrukturalizace top managementu, spoluzakladatelé se podílejí na každodenním řízení společnosti, což by mělo vést k větší efektivitě fungování společnosti a dalšímu růstu.

HARDWARIO, které dnes prezentovalo jako první dokončilo spolupráci s JABLOTRONem, začátkem roku došlo rovněž k nastartování spolupráce se SENZOMATICem. Společnost dále přestavila a rozšířila výrobní prostory a pořídila nové výrobní technologie, aby se dokázala lépe sladit s potřebami klientů, aniž by musela část výroby zadávat třetím stranám. To se negativně promítalo do nákladové stránky.

Další významnou novinkou je podle Hardwaria zahájení spolupráce se zkušeným Arthurem Braunsteinem v USA, včetně mentoringu pro vedení společnosti. Šéf HARDWARIO Hübner si od toho slibuje i navázání kontaktů a získání nových partnerů v USA. Zatím společnost uvádí 43 partnerství, z nichž 5 vzniko v roce 2023.

Společnost vstoupila do Elektrotechnické asociace ČR. Od členství si rovněž slibuje další navázání kontaktů a sdílení know-how.



HARDWARIO je aktivní i v obchodu, o čemž svědší i aktuální přítomnost obchodního ředitele na konferenci v Kalifornii. Mimo jiné HARDWARIO uzavřelo zakázku CHESTER GrainLink v Kanadě s odhadovaným dopadem více než 5 mil. Kč do tržeb. Dále probíhá plnění zakázky pro O.K. SERVIS BioPro (monitoring různých senzorů v healthcare, např. Canadian Medical).

Mezi další novinky uvedl šéf společnosti Hübner nasazení pilotního provozu vah pro sirupy do řetězce KFC či dokončení dodávky pro EKOTERM, tedy monitoring kotelen.



Nové produkty

HARWARIO úspěšně zavedlo modul CHESTER-U1 do nových zakázek. Dále je na míru vyvíjena Embedded Linux brána FIBER do healthcare pro O.K. SERVIS BioPro (tedy ve finále pro Canadian Medical) a došlo ke spuštění služby HARDWARIO CLOUD v2, což si vyžádalo značné investice.

Hospodaření společnosti



Společnost v roce 2023 dosáhla tržeb přibližně 20 mil. Kč, EBITDA byla záporná a sice -2,68 mil. Kč. HARDWARIO významně snížilo dluh na 15,879 mil. Kč, zejména ve formě bankovního úvěru. Meziročně společnosti rostou tržby a očekává další růst obratu. CEO Hübner se chce zaměřit na ziskovost v návaznosti na uplynulé investice do technologií, vývoje software a ekosystému výrobků. Cíl se HARDWARIO dle něj zatím daří plnit optikou výsledků za 1-4/2024, kdy EBT činí -1 mil. Kč oproti -6 mil. Kč za stejné období loni.

Co se týče rozvoje partnerské sítě, společnost cílí na podporů partnerů s rozvojem obchodu a propojení oborově podobné potávky s existujícími řešeními. Společnost cílí na Západní Evropu a USA. V Houstonu společnost zahájila partnerství s LIBERTY TS ve formě podpor smart city projektů. Partnerství se společností KSB pak cílí na prediktivní údržbu průmyslových čerpadel.