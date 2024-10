AMISTA investiční společnost, a.s.

IČO: 27437558



Společnost Maloja Investment SICAV a.s., IČO:05259797 zveřejňuje Pololetní finanční zprávu za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024. Pololetní zpráva je dostupná ZDE.

