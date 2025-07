Celní dohoda s USA bude podle Merze nesymetrická, jednání vrcholí

Jakákoli celní dohoda Evropské unie se Spojenými státy bude nesymetrická. Na tradiční letní tiskové konferenci to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Jednání s Washingtonem mezitím postupují do závěrečné fáze.



Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič vedl v posledních dvou dnech intenzivní jednání s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a s obchodním zmocněncem americké vlády Jamiesonem Greerem, uvedl mluvčí Evropské komise (EK) Olof Gill.



GIll označil zatím poslední Šefčovičova jednání ve Washingtonu za intenzivní. "Byla to další příležitost k hledání dojednaného řešení," uvedl. "Poslední míle bývá vždy nejnáročnější a podle našeho názoru se do cílové pásky můžeme dostat jen prostřednictvím soustředěného a upřímného úsilí obou stran," dodal.



Šefčovič zopakoval, že pokud jde o obchodní vztahy s USA, tak Brusel dál prosazuje tzv. vyjednané řešení a využije k jednání každého dne až do 1. srpna, kdy by měla avizovaná cla začít platit. Americký prezident Donald Trump avizoval, že zavede od 1. srpna třicetiprocentní cla na na zboží z EU. Evropané se tomu snaží zabránit.



"Pokud bychom zahrnuli i sektor služeb, vypadala by obchodní bilance mezi Amerikou a Evropou výrazně jinak - americká vláda to ale nechce přijmout," řekl Merz na tiskové konferenci, která se konala 74. den od jeho nástupu do funkce kancléře. EU se proto podle něj musí připravit na to, že celní dohoda bude nakonec "nesymetrická". "Čím nižší cla na obou stranách budou, tím lépe pro obě strany," dodal.



Merz na počátku července vyzval, aby se při jednání o clech se Spojenými státy našlo "rychlé a jednoduché řešení". Prioritou by podle něj měla být klíčová průmyslová odvětví. Za ty Německo považuje hlavně automobilový, chemický, farmaceutický a strojírenský průmysl.



Už v neděli EU oznámila, že prozatím do začátku srpna odložila platnost opatření proti americkým clům zaměřeným na některé oblasti. Platit měly původně od pondělí. Merz v úterý řekl, že by USA neměly podceňovat připravenost EU zavést v reakci na přehnaná americká cla vlastní opatření.