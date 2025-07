Perly týdne: Zvedají se celní inflační tlaky, umělá inteligence se začne ukazovat v ziscích

Analytik společnosti Wedbush Dan Ives míní, že druhé čtvrtletí letošního roku už začne ukazovat, jak se nové technologie projeví na ziskovosti obchodovaných firem. Ekonomové diskutují o tom, zda se na aktuální inflaci už začínají projevovat vlivy cel a zda budou znát spíše na cenách, nebo na ekonomické aktivitě. A CNBC si všímá toho, že oproti řadě jiných evropských zemí prodeje Tesly v Norsku dál prudce rostou. A sílí i konkurence ze strany čínských společností.



Přichází zisky generované umělou inteligencí: Analytik společnosti Wedbush Dan Ives na CNBC hovořil o tom, že „Wall Street podceňuje růst generovaný umělou inteligencí“. Už podle něj dochází k boomu aplikací této technologie, což je ale pozitivní i pro takzvané hyperscalery. A pozitivní překvapení už bude vidět na ziscích technologických firem ve druhé polovině tohoto roku, takže jejich akcie před sebou mají další znatelné posílení.



Ives již nějaký čas hovoří o tom, že „AI párty je teprve na svém začátku“. Na CNBC se pak diskutovalo o tom, že akcie ale mohou dosáhnout svého vrcholu ještě předtím, než vrcholu dosáhne používání nových technologií. Ives míní, že akcie mají potenciál pro růst letošní i příští rok. Poukázal na to, že v USA je stále relativně malý podíl firem, které do AI investují, probíhá přitom „čtvrtá průmyslová revoluce“. A druhé čtvrtletí letošního roku už na ziscích firem začne jasně ukazovat potenciál nových technologií.





Zvedají se inflační tlaky ze strany cel? James Bianco z Bianco Research vidí v posledních inflačních číslech z USA první známky vlivu cel. Celkově ale nešlo o žádné velké negativní překvapení. K tomu ekonom dodal, že při současné inflaci pohybující se kolem 3 % není třeba výrazně větších inflačních tlaků na to, aby Fed držel sazby na současných úrovních. On sám se dokonce domnívá, že situace se stabilizuje s jádrovou inflací u 3 % a celkovou inflací kolem 2,5 %. U ní bude ale hodně záviset na vývoji cen energií. Jde tedy o znatelnou změnu prostředí, protože před rokem 2020 se obě měřítka inflace podle ekonoma pohybovala kolem 1,5 %.



Bianco v souvislosti s úvahami o poklesu sazeb připomněl, že Fed minulý rok snižoval sazby opakovaně, ale výnosy desetiletých vládních dluhopisů naopak rostly. Trhy totiž snižování sazeb nevyhodnotily jako správný krok a výsledkem byly vyšší dlouhodobé sazby i přesto, že ty krátkodobé šly dolů. O akciích Bianco uvádí, že jsou férově naceněné či mírně předražené. Torsten Slok z Apollo Global Management na CNBC uvedl, že poslední inflační čísla jasně ukazují na nástup vyšších inflačních tlaků. Je to vidět na vývoji cen položek, jako je nábytek, hračky, nářadí a podobně.



Slok tedy vidí jasné známky rostoucí inflace v sektoru zboží, doposud se projevoval tlumící efekt předzásobení, ale nyní společnosti již z dovozu nakupují dražší zboží ovlivněné cly. A tento efekt bude podle ekonoma sílit. Co by měl v takové situaci dělat Fed? Ekonom připomněl, že americká ekonomika sice stojí hlavně na službách, ale v následujících měsících se dá čekat celkově rostoucí inflace tažená sektorem zboží. Takže je pravděpodobné prostředí „sazby výše po delší dobu“. Trh práce je na tom podle Sloka stále „relativně dobře“, ale vývoj mezd může podporovat tlaky na snižování sazeb. Fed tak musí vážit obě strany svého mandátu.



Alternativní názor prezentoval na CNBC Barry Knapp z Ironsides Macroeconomics. Ten se nedomnívá, že by cla měla nějaký znatelný inflační efekt, spíše se dá čekat, že zbrzdí ekonomický růst. Předchozí růst inflačních tlaků byl podle ekonoma dán zejména tím, jak na šoky reagovala fiskální a monetární politika, která byla nastavena na výraznou akomodaci. Nyní tomu tak podle Knappa není a právě proto bude efekt cel znát zejména na růstu.



a čínská konkurence: CNBC poukazuje na to, že Norsko jde proti převažujícímu trendu, když tu prudce rostou prodeje Tesly. Zatímco v řadě jiných evropských zemí počet prodaných vozů této značky klesá kvůli averzi vůči ní, na norském trhu v posledních dvou měsících vládne úplně opačný trend. Podle expertů Norové považují Tesly za vozy s dobrým poměrem ceny ke kvalitě, líbí se jim její softwarová řešení a výhodou je i síť nabíjecích stanic.



CNBC dodává, že určité známky obratu jsou znát i na některých jiných evropských trzích, například ve Španělsku. Ale neplatí to ani v Německu, kde může hrát roli to, že Elon Musk vyjadřoval podporu krajně pravicové AfD. CNBC také připomíná, že Norsko je lídrem v používání elektromobilů, vláda je mohutně podporuje dotacemi či budováním infrastruktury.



V jiné reportáži CNBC poukazuje na sílící čínskou konkurenci, mezi společnosti zaměřující se na trh s elektromobily patří i Xiaomi. Jeho nové elektrické SUV bude podle CNBC přímo konkurovat Modelu Y od Tesly. Cena by měla dosahovat 35 tisíc dolarů, tedy o něco méně než model Tesly. Čínské společnosti celkově přicházejí s řadou nových vozů, ale ten od Xiaomi podle CNBC vyniká svou zajímavostí. Čínským řidičům „se skutečně líbí jeho vzhled, připomíná jim Ferrari.“







Podle CNBC má vůz od čínské firmy celou řadu nových technologií, ovšem v hodnocení se pohybuje „o něco pod Modelem Y“, a to i kvůli nižšímu standardu jízdních vlastností. CNBC dodala, že čínské společnosti dostávají od vlády hojnou finanční podporu a také dobře znají místní trh a spotřebitele. Ten může mít jiné preference než řidiči na Západě. „Já například nepotřebuji, aby na mě celou dobu jízdy hovořil Chatbot,“ dodala v této souvislosti redaktorka CNBC s tím, že Číňané ale mají podobné technologie rádi. Podle ní je přitom nový vůz od Xiaomi spíše konkurencí pro firmy jako Nio než .