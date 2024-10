Moneta navrhuje mimořádnou dividendu, Netflix překonal očekávání počtu uživatelů a evropské futures jsou v červeném

Představenstvo Monety navrhlo mimořádnou dividendu 3 Kč/akcii, akcionáři o ní budou hlasovat 19. listopadu. ve třetím čtvrtletí díky zásahu proti sdílení hesel navýšil počet platících uživatelů o více než 5 milionů. Akcie v Číně a Hongkongu rostou po zavedení nového mechanismu pro oddlužení a po lepších ekonomických datech. Americké státní dluhopisy se stabilizovaly po výprodeji přicházejícím po silných ekonomických datech. Zlato dosáhlo nového rekordu. A evropské akciové futures jsou v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX - 0,2 %.



Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu ve výši 3 Kč/akcii, což celkem odpovídá 1,5 mld. Kč. Akcionáři budou o návrhu hlasovat na mimořádné valné hromadě 19. listopadu. Banka zůstává dobře kapitalizovaná (CET1/CAR na 15,4 %/19,4 % v 1. pololetí 24 vs. 15,25 % vs. cílový kapitál managementu 15,25 %). Vedení banky zmínilo možnost mimořádné výplaty dividendy během konferenčního hovoru za 2Q24. Domníváme se však, že tato zpráva je pro trh překvapivá, a tudíž podporuje akcie Monety.



Netflix navýšil ve třetím čtvrtletí počet platících uživatelů o více než 5 milionů, čímž překonal očekávání Wall Street. Tržby za toto období vzrostly o 15 % a přiblížily se k překvapivé hranici 10 miliard dolarů. Těchto čísel dosáhl díky svému nechvalně známému zásahu proti sdílení hesel a neuškodilo ani zavedení levnějšího předplatného s reklamou. Ale všechno to vítězství může být jen krátkodobé. Většina analytiků varuje, že posílení strategie hesel je dočasné a že společnost bude brzy potřebovat jiný zdroj růstu. Dva regiony – Evropa, Střední východ a Afrika a Asie a Tichomoří – představovaly téměř všechny nové zákazníky společnosti. A v Latinské Americe přišel o zákazníky poprvé od začátku roku 2023.



Akcie v Číně a Hongkongu rozšiřují zisky poté, co Čínská lidová banka uvedla, že zavedla mechanismus pro oddlužení, který se používá při zpětném odkupu akcií, s počáteční kvótou 300 miliard jüanů (42,1 miliardy dolarů) pro bankovní půjčky. Také data o hrubém domácím produktu, průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách předčily odhady trhu. A dnešní data také ukázala, že tempo poklesu cen domů minulý měsíc zpomalilo, což naznačuje, že podpůrná opatření Pekingu začínají platit.



Americké státní dluhopisy se po čtvrtečním velkém výprodeji, který spustila data o silné americké ekonomice, stabilizovaly. Swapoví obchodníci dále snížili sázky na snižování sazeb Fedem na zbývajících dvou zasedáních letošního roku. Změna prognóz odráží robustní záříjové maloobchodní tržby v USA, které překonaly očekávání. Odolné spotřebitelské výdaje tak nadále pohánějí ekonomiku.



Pokud jde o komodity, zlato se vyšplhalo na nový rekord uprostřed pokračujícího napětí na Blízkém východě, zatímco cena americké ropy West Texas Intermediate mírně vzrostla a obchoduje se kolem 71 USD za dolar.