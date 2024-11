Prodeje PDD, vlastníka Temu, se po otřesech na čínském trhu prudce zpomalily

Tržby PDD Holdings, vlastníka nákupní aplikace Temu, nedosáhly na odhady trhu, což přispělo k obavám, že zpomalení Číny poškozuje největší tamní technologické společnosti více, než se očekávalo. Tento e-shop vlastněný Čínou vykázal v zářijovém čtvrtletí tržby 99,4 miliardy juanů oproti průměrnému odhadu analytiků 102,8 miliardy juanů. Čistý zisk činil 25 miliard juanů ve srovnání s předpokládanými 26,6 miliardami juanů. Akcie PDD v americkém pre-marketu klesly až o 16 %.





Neuspokojivé výsledky poukazují na to, že PDD, navzdory prosperujícímu zámořskému podnikání a oblíbené nákupní aplikaci Temu, zápasí s chudokrevnou čínskou spotřebitelskou ekonomikou. Před čtvrt rokem vydala PDD překvapivě důrazné varování před zpomalením čínské ekonomiky a hovořila o výzvách, včetně nejistot v globálním prostředí.



To kompenzuje některé zisky PDD ze zahraničí. Temu utrácí velké částky, aby posílil svou globální prezenci, což pomáhá posouvat růst výrazně nad růst konkurenční Alibaby a JD.com. Temu se po skvělém debutu v roce 2022 stala jednou z nejstahovanějších aplikací v USA a v určitých segmentech začala konkurovat dokonce i .com.



Temu se ale také po svém hvězdném vzestupu v zámoří potýká s rostoucím regulatorním dohledem. Evropská unie zahájila vyšetřování tohoto e-shopu a zkoumá, zda společnost dělá dost pro boj s prodejem nelegálních produktů. EU uvedla, že má podezření, že společnost porušuje nový zákon o digitálních službách zaměřený na potlačení nezákonného obsahu a dezinformací online. Také není jasné, jak bude Trumpova administrativa uplatňovat cla jako politický nástroj, který by potenciálně narušil přeshraniční obchod, na kterém Temu závisí.



„V souvislosti s jejich ‚levnými‘ cenami panuje nejistota ohledně potenciální změny cel a rostoucího odporu z více zemí,“ napsala před výsledky analytička Alicia Yap. "Ačkoli Temu stále mohutně roste, čelí také mnoha brzdám."



Doma společnost v minulých letech kombinovala nízké ceny s agresivní expanzí a herními prvky ve své platformě, aby získala podíl na trhu od Alibaby a JD. Tito dva rivalové se nedávno začali spojovat v oblasti logistiky a plateb.



Potýká se také s odporem spotřebitelů a obchodníků. Prodejci odmítají strategii nízkých cen společnosti PDD a také zásady, které umožňují nakupujícím získat peněžní náhradu bez vrácení zboží. Během léta uspořádaly stovky obchodníků protest před kancelářemi PDD v jižní Číně, kde protestovaly proti nespravedlivým sankcím vůči svým podnikům. Zakladatel Nongfu Spring Čung Šan-šan, nejbohatší muž Číny, tento týden veřejně odvolal cenový systém PDD.

Zdroj: Bloomberg