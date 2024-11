Jak si vsadit na čínské elektromobily?

Čínský trh s elektromobily se dostává do zájmu investorů a jeden analytik vidí potenciál pro další růst tohoto sektoru. „Čínský trh s elektromobily je největší na světě a také poskytuje rychlý růst,“ uvedl Vincent Sun, hlavní akciový analytik společnosti Morningstar.



Sun, který 1. listopadu hovořil pro CNBC Pro, zůstává optimistický, pokud jde o růst tohoto sektoru, a to po meziročním nárůstu prodejů elektromobilů na konci třetího čtvrtletí o 31 % na přibližně 8 milionů kusů. To se v září promítlo do 49% míry penetrace na čínském automobilovém trhu.



Při pohledu do budoucna očekává, že prodeje elektromobilů dále porostou o 20 až 25 % díky vládním dotacím, zdokonalování technologií vozidel a novým modelům, které spotřebitelům poskytnou více možností. Sun také předpokládá, že elektromobily na baterie a plug-in hybridní elektromobily „budou nadále překonávat svým výkonem celkový automobilový sektor“ a převezmou podíl od spalovacích motorů.



BYD je dominantním výrobcem elektromobilů v Číně, ale do popředí se dostávají i menší hráči jako XPeng a Nio. Sun věří, že konkurence a cenové tlaky na domácím trhu mohou v blízké budoucnosti ohrozit marže automobilky BYD. Dodal však, že „silný objem prodejů by měl řídit růst zisku“.





Morningstar uděluje akciím rating mezi jednou až pěti hvězdičkami, přičemž nejvyšší hodnocení znamená, že akcie jsou podhodnocené. BYD a Nio mají 4hvězdičkové hodnocení a Xpeng 3hvězdičkové. „Myslíme si, že Nio zůstává atraktivní pro dlouhodobé investory, kteří si potrpí na rozšiřování nové značky Nio Onvo. U Xpengu se domníváme, že přínos nového modelu Mona M03 byl z velké části již zohledněn,“ vysvětlil.





Jason Hsu z Rayliant Global Advisors se však domnívá, že menší automobilky budou mít potíže ukrást podíl BYD. „Považuji BYD za čínské Camry. Pro nikoho jiného tu není moc manévrovacího prostoru. Takže si myslím, že je to pro ostatní místní značky téměř konec hry,“ řekl tento zakladatel a hlavní investiční ředitel společnosti pro správu aktiv minulý měsíc v Pro Talks CNBC. „BYD má nižší nákladovou strukturu, má převahu, pokud jde o rozsah výroby, a vzhledem k tomu, jak dlouho je v tomto prostředí, a vzhledem ke své výrobní kapacitě – myslím, že nyní je každý jiný okrajovým hráčem vytlačeným na okraj,“ dodal.



BYD se minulý týden dostal na titulní stránky poté, co oznámil 24% meziroční nárůst svých příjmů na 201,12 miliardy čínských jüanů (28,24 miliardy dolarů), čímž překonal 25,18 miliardy dolarů, které za stejné období vykázal její americký rival . Čistý zisk za třetí čtvrtletí vzrostl téměř o 12 % na 11,6 miliardy čínských juanů.





Tesla má také zastoupení v Číně a vyrábí zde své vozy Model 3 a Model Y. Prodeje těchto vozů na čínském domácím trhu vzrostly v září meziročně o 66 % na 72 tis. kusů. Hsu řekl, že BYD a to mají dobře rozdělené, protože na čínském trhu nejsou vnímáni jako konkurenti. "Nedělal bych si starosti o pozici Tesly na čínském trhu v důsledku vzestupu BYD," vysvětlil. Místo toho se Hsu domnívá, že by se musela „v Číně změnit image“, protože je tam považována za prémiovou značku namísto levné možnosti, jak je vnímaná v USA.





Zdroj: CNBC; Obrázek: Nio