IEA: Globální poptávka po uhlí zůstane letos i příští rok zhruba stejná

Celosvětová poptávka po uhlí zůstane v letošním i příštím roce zhruba na stejné úrovni. Vyšší poptávku po elektřině v některých velkých ekonomikách totiž kompenzuje růst výroby elektřiny ze slunce a větru. Ve svém aktualizovaném výhledu trhu s uhlím to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Loni globální spotřeba uhlí vzrostla o 2,6 procenta a byla rekordní, hlavně kvůli růstu v Číně a v Indii.



"Naše analýza ukazuje, že globální poptávka po uhlí, na základě současného nastavení politiky a tržních trendů, zřejmě zůstane do roku 2025 na zhruba stejné úrovni," uvedl ředitel IEA pro energetické trhy a bezpečnost Keisuke Sadamori. Upozornil ale, že pokračování rychlého zavádění solárních a větrných elektráren spolu s oživením vodních elektráren vytváří značný tlak na zmírnění spotřeby uhlí.



Výroba elektřiny je ale hlavním motorem růstu globální poptávky po uhlí a spotřeba elektřiny v některých velkých zemích velmi silně roste. Bez takto silného růstu spotřeby elektřiny by se celosvětová spotřeba uhlí snížila, dodal Sadamori.



Poptávka po elektřině v Číně se v letošním roce podle současných předpokladů zvýší o 6,5 procenta. Není tak pravděpodobné, že by se v zemi snížila spotřeba uhlí. Vyšší využívání elektřiny ze slunce a větru tam zatím pouze brzdí růst spotřeby uhlí.



V Indii by poptávka po uhlí mohla ve druhé polovině letošního roku zpomalit, a to díky počasí a vyššímu využití vodních elektráren, dodala IEA. V první polovině letošního roku spotřeba uhlí v zemi prudce vzrostla kvůli vyšší poptávce po elektřině vlivem ekonomického růstu a extrémních veder, ale i kvůli nižší produkci vodních elektráren.



Výroba elektřiny z uhlí v Evropské unii loni klesla o více než 25 procent a očekává se, že letos by se mohla snížit zhruba stejným tempem. Využívání uhlí se v posledních letech výrazně snižovalo také ve Spojených státech. Hrozí ale, že vyšší poptávka po elektřině a pomalejší přechod z uhlí na plyn v letošním roce pokles spotřeby uhlí v zemi zpomalí.



Na straně nabídky se očekává, že globální těžba uhlí po loňském stabilním růstu letos mírně klesne. Ve vyspělých ekonomikách produkce uhlí klesá, což je odrazem nižší poptávky. V Indii ale pokračuje snaha o zvýšení těžby a letos se tam čeká růst o deset procent. V Číně by se letos měla těžba po dvou letech vysokého růstu snížit. Dovoz uhlí do Číny a Indie však zůstane rekordní.